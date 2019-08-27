Havacılıkta global marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları (THY), 15 saat 15 dakikalık İstanbul Mexico City seferiyle "en uzun uçuşuna" imza attı.

THY'nin Amerika Kıtası'ndaki 18. ve 19. uçuş noktaları Mexico City ve Cancun'a başlattığı seferler, İstanbul-Mexico City- Cancun-İstanbul parkurunda, haftada 3 gün icra edilecek.

THY'nin geçen hafta tarifeli olarak başlattığı İstanbul-Mexico City uçuşu, 1 saatlik karadaki bekleme süresinin ardından Amerika'nın turizm merkezi Cancun'a yapılan 2 saatlik seferle noktalandı. Bu seferle birlikte THY, uçtuğu ülke sayısını 126'ya; şehir sayısını ise Mexico City ve Cancun ile 315'e çıkarmış oldu.

Mexico City ve Cancun hat açılışı sebebiyle Mexico City Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, büyüme stratejileri çerçevesinde uçuş ağlarının sınırlarını genişletmeye devam ettiklerini belirterek, "Bali'den sonra Amerika Kıtası'nın bu önemli iki şehrini dünyanın 125 ülkesine bağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünden itibaren Mexico City ve Cancun'a seyahat edecek misafirlerimiz uçuşlarını Türk Hava Yolları konforu ile gerçekleştirebilecek. Yeni uçuşlarımızın Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İLK PLANDA HAFTA ÜÇ UÇUŞLA BAŞLADI

Mexico City ve Cancun'a çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak uçuşlar, gelecek haftadan itibaren 'rüya uçak' olarak bilinen Boeing 787-9 Dreamliner ile gerçekleştirilecek.

MİLATTAN ÖNCE 2000 YILINA GİDEN TARİH

Amerika Kıtası'nda kurulan ilk medeniyetler Maya ile Aztekler’in anavatanı olan ve ilk yerleşimin izleri M.Ö. 2000'li yıllara uzanan Mexico City, sahip olduğu tarihi mirasın yanında Amerika Kıtası’nın önemli ticaret merkezlerinden biri olmasıyla da öne çıkıyor. Paris'ten sonra 150'den fazla müze ile dünyada en çok müzeye ev sahipliği yapan Mexico City'nin kültürel varlıkları dünyanın farklı ülkelerinden turistlerin ilgisini çekiyor. Mexico City'nin yakınlarında bulunan Teotihuacan Antik Şehri ve piramitleri görülmeye değer diğer turistik noktaları oluşturuyor. Şehir, kolonyal dönem mimarisi, lezzetli Meksika mutfağı, güzel meydanları ve eğlenceli aktiviteleriyle de dikkat çekiyor.

YÜZME, DALIŞ VE EĞLENCE MERKEZİ CANCUN

Karayip Denizi'nin kıyısındaki Cancun, plajları ve gece hayatıyla ön plana çıkıyor.

Mayalar'ın yaşadığı dönemde balıkçılık ve tarımın temel geçim kaynağı olduğu aynı zamanda astroloji, fizik ve matematik alanlarında önemli gelişmelerin yaşandığı Cancun şehri ise Orta Amerika'nın en önemli turizm merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Meksika için önemli bir turizm geliri sağlayan şehir, 150''i aşkın oteliyle yılda yaklaşık 4 milyon turisti ağırlıyor. Cancun, yüzme, dalış ve eğlence aktivitelerinin yanında tarihi, yemekleri ve "Su altı heykel müzesi" ile unutulmaz bir tatil geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

"LAS VEGAS VE SEATTLE'A DA UÇABİLİRİZ"

THY'nin en uzun seferine katılanlar arasında bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, uçakta, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette şirketin hedefleri, yeni dönem beklentileri ve pazardaki rekabet hakkında konuştu. Güney Amerika’nın zor bir pazar olduğunu ancak uzun zamandır radarlarında olduğunu belirterek söze başlayan Aycı, “Hedefimiz haftada 1800, yılda 100 bin yolcu taşımak. Sadece Mexico City ve Cancun’la kalmayıp gelişmelere göre Cabo San Lucas’ı da uçuş noktalarımıza ekleyebiliriz. Meksika’da da şu anda haftada 3 seferle başlamamız iyi bir başlangıç olacak. Pazarın büyüme potansiyelini görürsek bunu 4-5 frekansa çıkarabiliriz” dedi.

Aycı Kuzey Amerika’da da yeni pazarları araştırdıklarını anlatırken, Seatle, Orlando ve Las Vegas’ı çalıştıklarını, Kuzey Amerika’da da büyümeye devam edeceklerini ifade etti.



AYCI: BOEİNG MAĞDURİYETİMİZ İÇİN ADIM ATMALI



24 adet Boeing 737 Max uçaklarının yerde olduğunu hatırlatan Aycı, “Yüzde 8-9 kapasite kesmek durumunda kaldık. Bu kesintinin yüzde 40’ı iç hat, yüzde 60’ı dış hatlardan oldu. Uçakların 12’si İstanbul’da 12’si Seattle’da fabrikada. 24 uçak eksik uçuyoruz. Boeing bize bu uçakları veremedi. Bu bir dünya krizidir. Ne zaman çözüleceği de belli değil. Bize verdikleri tarih Ekim. Ancak biz planlarımızı bunu yok sayarak yapıyoruz. Bir daha hiçbir şekilde bunu yaşamak istemiyoruz. Yolcularımıza da bu zorluğu yaşatmak istemiyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesi konusunda Boeing’in adım atması gerekiyor.” İlker Aycı tüm bunlara karşılık Sun Express üzerinden yarım milyon, THY üzerinden de 1 milyon yolcuyla bu yıl turizm merkezlerine 1.5 milyon ilave yolcu taşıdıklarını söyledi.



"İÇ PİYASADA KENDİMİZİ YALNIZ HİSSEDİYORUZ"



İlker Aycı, eksik 24 uçak ve piyasa koşullarının işlere etkisi noktasında şöyle konuştu: "Biz 7-8 kapasite keserken iç hatlarda bizim dışımızdaki taşıyacaların kestiği rakamlar THY'den çok çok fazla. İçeride 50 noktaya uçuyoruz. Bu şehirlerin bazılarında kendimizi göklerde yalnız hissediyoruz. Diğer arkadaşlarımızı da yanımızda görmek isteriz. Özellikle yüzde 25-30’un üzerinde kapasite kesenlere söylüyorum bunu. Bunu da halkımızın takdirine bırakıyorum. Biz ne kadar risk alıyorsak, biz ne kadar yükü paylaşıyorsak gönlüm arzu eder ki onların da güçleri nispetinde bu yükü paylaşmaları. İşin nimetlerini paylaşıp işin külfetlerinden kaçarak, sonra da bakın bizim bilançomuz ne mükemmel, bakın onlar aşağı mı gidiyor, biz nasıl büyüdük diyerek kimseye rüzgar yapmasınlar. Günün sonunda bu ülkeye hizmet ediyoruz. Çıplak fiyatla uçanları bizim verdiğimiz hizmetleri aynı anda uçtuğunda kimin fiyatı daha fazla geliyor. Bunları kamuoyunda paylaşmaya istiyorlarsa tartışmaya da hazırım. Halep ordaysa, arşın burada. Hiçkimsenin ticari kazancında gözümüz yok. Hepsi bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Ama lütfen THY’nin üzerine yük atılmasın."



VAN'A TRABZON'A OTOBÜS FİYATINA UÇUYORUZ

Bilet fiyatlarına değinen Aycı, 2013’te 309 lira olan tavan bilet fiyatının 352 liraya çıktığını belirtirken, “İstanbul'dan Trabzon’a uçak bileti 352 lira, otobüs ise 210 lira; Van uçak bileti 250 lira iken otobüs için de bu fiyat isteniyor. Otobüs ve tren fiyatlarının o günden bu zamana kadar nereye geldiğine bakarsak, havayolu şirketleri için bugünkü fiyattan minimum yüzde 20 daha pahalı olması gerektiğini anlarız. Biz olması gerekenin yüzde 20 ucuzuna uçuruyoruz” dedi.

TAKSİ SÜRESİ ORTALAMA 10 DAKİKA AZALDI

İstanbul Havalimanı taşınmasının önemine değinen Aycı, "Dünyada havalimanı taşıması yapıp batan şirketler var. Dünyaya örnek bir iş yaptık. 5-6 nisanda taşındık. 7 hafta sonra bayram operasyonuyla 2.5 milyon yolcuyu taşıdık. 4. Ayda Kurban Bayramında 2.5 milyon yolcuyu daha taşıdık. 2 bayramda 5 milyon yolcuyu getirdik, götürdük. Taksi süresini ortalamada 28 dakikadan 18 dakikaya indirdik. Her geçen gün verimlilik artıyor. Bir kış ve bir yaz geçirmeden İstanbul Havalimanı’nın Atatürk Havalimanı gibi kompakt ve verimli olması beklenemez" dedi.

4'ÜNCÜ RÜYA UÇAK FİLOYA GEÇEN AY KATILDI