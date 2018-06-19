Türk Hava Yolları'nın (THY), Afrika'daki yeni uçuş noktası Komorlar Birliği'nin başkenti Moroni oldu.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan THY, 18 Haziran 2018'dan itibaren Komorlar Birliği'nin başkenti ve en büyük şehri olan Moroni'yi uçuş ağına ekledi.

KOMORLAR BİRLİĞİ'NİN TÜRK VATANDAŞLARINA VİZESİZ OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Bayrak taşıyıcı havayolunun Moroni seferleri haftada üç frekans olarak icra edilecek ve Seyşeller uçuşları ile bağlantılı olarak gerçekleştirilecek.



Komor adasında bulunan başkent Moroni'ye başlattığı seferler ile stratejik uçuş noktalarına bir yenisini daha ekleyen THY, Afrika'daki uçtuğu nokta sayısını 53'e yükseltti. THY, küresel boyutta uçtuğu nokta sayısını ise 304'e çıkararak uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını da 122'ye yükseltmiş oldu.



Afrika’nın doğusunda yer alan Komorlar Birliği üç büyük adadan (Büyük Komor, Anjuan ve Moholi) oluşuyor. Hint Okyanusu'nda seyahat eden Arap denizciler tarafından "ay adaları" manasında Kumr veya Cezairü'l-Kamer şeklinde isimlendirilen ve ismini buradan alan Komorlar, hanımeli, orkide ve gardenya gibi kokulu bitkilerin bolluğu sebebiyle batılı ülkeler tarafından "parfüm adaları" olarak da adlandırılmaktadır.



Ülke ekonomisinde en büyük payı tarımsal faaliyetler alırken ülkede tropikal iklim özellikleri görülmektedir.