Erzurum'un Tortum ilçesindeki Zökün Gölü'nde bulunan "yüzen adalar", turizme kazandırılacak.



Kent merkezine 54 kilometre uzaktaki ilçenin Söğütlü Mahallesi'nde yer alan Zökün Gölü'nde bulunan 6 yüzen adanın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.



Türkiye'deki örneklerinden büyük ve önemli turizm potansiyeline sahip adaların kenarında, çimlerle kaplı toprak alanın suda hareket etmesi dikkati çekiyor.



Yüzen adaların, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tortum Kaymakamlığı ve Tortum Belediyesinin ortalaşa yapacağı çalışmayla ülke ve kent turizmine kazandırılması hedefleniyor.



Bu çalışmalarla, yöredeki Öşvank Kilisesi, Tortum Şelalesi ve diğer tarihi yapıları görmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin "yüzen adalar" bölgesine de uğraması amaçlanıyor.



"VATANDAŞLARIMIZ BURAYI GÖRMEK İÇİN CAN ATACAK"

Alanda incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez gördüğü yüzen adaların muazzam olduğunu söyledi.



Yüzen adaların turizm açısından önemine değinen Memiş, "Bu alanın tur şirketi ve otobüslerinin gelebileceği bir yer olması gerekiyor. Öncelikle buranın ulaşımını sağlayacağız ve asfaltını tamamlayacağız. Bunun yanı sıra güvenliğini sağlayacağız" dedi.



Memiş, yüzen adaların, yapılacak çalışmalarla turizme kazandırılacağını belirterek, "Turizm istihdam demektir. Burada yapacağımız turizm yatırımıyla Tortumlu gençlere istihdam sağlayacağız. Burada ortalama 30 kişiye iş verebilirsek ne mutlu bize. Kurumlardan kaynak temin edip bu güzelliği Türkiye'nin hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız, yapacağımız çalışmanın ardından burayı görmek için can atacak" diye konuştu.