Trabzon'daki dünyanın en uzun 2. mağarası Çal Mağarası gezginleri bekliyor

Trabzon'un Düzköy ilçesinde yaklaşık bin 50 metre rakımdaki Çal Mağarası, yeni turizm sezonunda gezginleri ağırlamaya hazır.



Ulaşılabilir alanının yaklaşık 8 kilometre olduğu belirtilen ve "Dünyanın en uzun ikinci mağarası" kabul edilen Çal Mağarası, içindeki sarkıt ve dikitlerden oluşan doğal şekilleri, deresi, şelaleleri ve göletleri ile her mevsim turistlerin ilgisini çekiyor.



Bölge turizmine yaklaşık 15 yıldır hizmet veren ve yer altındaki "saklı cennet" olarak nitelendirilen mağara, üzerindeki tarihi kalesiyle de ziyaretçilerini büyülüyor. Giriş kısmı geniş olan mağara, girişten yaklaşık 200 metre sonra iki yöne ayrılıyor. Sol tarafta 150, sağda ise 400 metrelik ahşaptan yürüyüş yolu yer alan mağara, içinden geçen deresiyle de dikkat çekiyor.

Yer altında bulunmasına rağmen vadide yüründüğü hissi veren mağara, son zamanlarda özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin de uğrak mekanları arasında yer alıyor.



Yıl boyunca ziyarete açık tutulan ve ocak-şubat döneminde 2 bin 743 kişiyi ağırlayan mağara, yaz turizm sezonu için de ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.



"ÇAL MAĞARASI ÖNEMLİ BİR DEĞER"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı konuşmada, Çal Mağarası'nın ziyaretçilerine göz kamaştıran güzellikler sunduğunu söyledi.



Gümrükçüoğlu, Çal Mağarası'nın turizm açısından önemli bir değer olduğunu vurguladı.



"MAĞARA HER MEVSİM FARKLI GÜZELLİKLER SUNUYOR"

Trabzon'da turizmin yükselen bir değer olduğuna dikkati çeken Gümrükçüoğlu, Çal Mağarası'nın turizmde daha da ön plana çıkarılması gerektiğini işaret etti.

Gümrükçüoğlu, mağarayı ziyaret edenlerin sayısının da giderek arttığını belirterek, şunları kaydetti:



"Mağarayı yılın ilk iki ayında 2 bin 743 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Turizm sezonunun başlaması ile bu rakamın katlanarak artacağına inanıyoruz. Bu yönde de yeni turizm sezonuna yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Doğal servetimiz olan Çal Mağarası'nı daha büyük bir marka haline getirmek için gayret ediyoruz. Yeni turizm sezonundan beklentilerimiz yüksek. Amacımız büyük doğal değer olan Çal Mağarası'nı dünyaya en iyi şekilde tanıtarak, turizm potansiyelini artırmaktır"



Körfez ülkelerine gelen turistlerin de mağaraya yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Gümrükçüoğlu, mağaranın ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunduğunu da sözlerine ekledi.