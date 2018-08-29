Aktarmalı uçuşlar hem yolcular için hem de geçiş yapılan havaalanlarındaki yer hizmetleri için karmaşa ve koşturmaca anlamına geliyor. Lojistik anlamda her şey kitabına uygun olsa da istatistiklere göre her 60 yolcudan birinin bavulu kayboluyor. Bu kayıpların büyük çoğunluğu bir şekilde bulunup sahiplerine teslim edilse de bu sıkıntılı duruma düşmemek için artık bir yardımcınız var.



Avuç içi büyüklüğündeki Trakdot bavulunuzun o anda tam olarak nerede olduğunu öğrenebilmeniz için tasarlanmış bir mini GPS vericisi. Trakdot bavulunuzun içinde seyahat ediyor, uçuş öncesinde kendini kapatıyor, uçağınız havaalanına indikten sonra yeniden açılıyor ve bavulunuzun yer bilgisini kısa mesaj ya da e-posta ile size iletiyor. Böylece, bir talihsizlik sonucu sizden kilometrelerce uzakta bile olsalar, eşyalarınıza sahip çıkabiliyorsunuz.



Özellikle sık seyahat ediyorsanız 50 dolarlık cihaz ücretinin yanı sıra yıllık 16 dolar hizmet bedeliyle bir Trakdot sahibi olabilir ve bavul kayıplarına bir son verebilirsiniz.