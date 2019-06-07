Türkiye ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından turizm ile ilgili veriler, sektörde son yıllarda yaşanan durgunluğun bu sene aşılacağını gösteriyor.

Avrupa’nın en büyük turizm şirketi TUI’nin yöneticilerinden Stefan Baumert, yaz sezonu rezervasyonlarında Türkiye’ye rağbetin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 arttığını duyurdu.

Türkiye bu istatistik ile TUI müşterileri arasında bir yıl içinde en büyük sıçramayı yapan Akdeniz ülkesi oldu. Bu alanda Fas yüzde 37, Mısır yüzde 31 ve Kıbrıs yüzde 19 artış ile Türkiye’yi takip ediyor. İspanya ve Yunanistan’a yönelik rezervasyonlarda ise az da olsa bir düşüş yaşandığı bildirildi.

İNGİLİZ TURİST SAYISI DA ARTIYOR

İngiltere merkezli turizm şirketi Thomas Cook da bir süre önce Türkiye rezervasyonlarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10 artış kaydedildiğini duyurmuştu. Bu ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile yaşadığı Brexit belirsizliği nedeniyle turistlerin AB dışı ülkelere yöneldiği ifade ediliyor. Türkiye bu yıl Yunanistan’ı geçerek, İngiliz turistler açısından İspanya’dan sonra en çok tercih edilen ikinci ülke konumuna yükselmiş durumda.

ALMAN TURİSTLER TÜRKİYE'DEN UZAK KALDI

Türkiye’ye en çok turist gönderen Avrupa ülkesi olan Almanya’nın son yıllarda Türkiye ile yaşadığı siyasi gerilim ve iki ülke yöneticileri arasındaki sert açıklamalar, Türkiye'de bazı Alman vatandaşlarının gözaltına alınması ya da tutuklanması Türkiye’yi ziyaret eden Alman turist sayısında önemli bir düşüşe neden olmuştu.



Mart ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, "Almanya'da terör örgütü toplantılarına katılıp" Türkiye'ye gelenlere yönelik "tedbir" aldıkları şeklindeki açıklamaları Almanya’da tepkiyle karşılanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, "Bu açıklamaların mevcut durumda hiç de yararlı olmadığı çok açık" diye konuşmuştu. Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise "bazı Alman medya kuruluşlarında Türkiye'ye seyahat edecek Almanların karşılaşabilecekleri muamele hakkında asılsız haberlere yer verildiğini" kaydetmişti. Aksoy, “Sayın İçişleri Bakanımızın (Süleyman Soylu) terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır. Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir" diye konuşmuştu.

﻿TURİZMDE GÖBEKLİTEPE HEYECANI (VIDEO)