Turist sayısı 41 milyonu, turizm geliri 26 milyar doları aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, Türkiye yılın ilk 9 ayında toplam 41,6 milyon ziyaretçiyi ağırladı ve 26,63 milyar dolar turizm geliri elde etti.

Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere Türkiye’ye sırasıyla en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.

YILIN 3'ÜNCÜ ÇEYREĞİNDE TURİZM GELİRİ YÜZDE 22 ARTTI

Türkiye'nin turizm geliri, yılın 3'üncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 14 milyar 31 milyon 122 bin dolar oldu.

VİDEO: TURİZME 'ARA TATİL' DOPİNGİ