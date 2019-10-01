Turizm İstişare Kurulu, Thomas Cook'un İngiltere'nin ardından Almanya, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya ve Polonya pazarlarında da iflasının, sektör için olağan dışı bir durum oluşturduğunu belirtti.

Türkiye'ye bu pazarlardan 2 milyon turist geldiği kaydedilen açıklamada, Thomas Cook'un Türk turizm sektörüne 350 milyon euronun üzerinde borcu olduğu da açıklandı.

Açıklamada, bu borcun yakın ve orta vadede alınamayacağı, bunun da başta küçük işletmeleri zora sokacağı belirtildi.

Kurul, yaşanan ve yaşanacak finansman yükünün hafifletilmesi için öngörülen 50 milyon euro kredi olanağının çok daha yukarı seviyelere çıkarılmasını, 3 yıl geri ödemesiz, uzun vadeli ve düşük faizli kredi planlanmasını ve kredi kullanımında küçük işletmelere öncelik tanınmasını talep etti.

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