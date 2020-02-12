Turizmde erken rezervasyonlar 40 milyar dolar hedefini destekliyor

Geçen yılı yaklaşık 52 milyon turist ve 34 milyar 520 milyon dolarlık rekor gelirle kapatan turizm sektöründe, bu yıl gelirin 40 milyar dolara çıkması hedefleniyor.



Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Türkiye, 2019'da ağırladığı turist sayısı ve turizm geliriyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Bir önceki yıla göre gelirde yüzde 17'lik artış kaydeden sektör, bu yıl da yüzde 15'lik bir büyüme bekliyor.



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, 2015'te 41 milyon 618 bin turistin ziyaret ettiği Türkiye'nin, turizmden 31 milyar 465 milyon dolar gelir sağladığını, 2016'da turist sayısının 31 milyon 365 bine, gelirin de 22 milyar 107 milyon dolara düştüğünü bildirdi.



2017'yi toparlanma yılı olarak değerlendiren Çorabatır, Türkiye'nin gerek turist sayısında gerekse gelir noktasında bir ivme yakaladığını dile getirdi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile özel sektörün iş birliğinde geçen yıl iyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Çorabatır, Türkiye'nin hem turist sayısında hem de gelirde rekor seviyeye ulaştığını söyledi.



TURİST SAYISI DEĞİL, GELİR ODAKLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Çorabatır, bu yıl ise gerek Kültür ve Turizm Bakanlığının ve özel sektörün turizm gelirini artırmaya yönelik hedefler belirlediğini bildirdi.



Turist sayısı değil, gelir odaklı bir çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Çorabatır, "Gelirimizi artırdığımız ve hedeflerimizde herhangi bir şaşma olmadığı takdirde 2020'de gelir noktasında yaklaşık yüzde 15'lik bir büyümeyle ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamayı planlıyoruz. 2019'u kişi başı geliri 660 dolarla kapattık, bu yıl bu payı 700 dolara çekersek, artan müşteriyle turizm gelirini yaklaşık 5 milyar dolar daha artırabileceğimizi tahmin ediyorum" diye konuştu.



Bu yılki 40 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerlendiğini anlatan Çorabatır, "Erken rezervasyonlar da bu hedefi destekler nitelikte. Kasım ile ocak arasındaki rakamlar sevindirici, önümüzde 2 aylık daha bir süre var, bunları da görmemiz gerekiyor" dedi.



Turizmin dünyada önemli bir sektör haline geldiğini vurgulayan Çorabatır, Türkiye'de de stratejik bir sektör olarak ilan edilmesi ve desteklenmesinin kendilerini sevindirdiğini sözlerine ekledi.

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