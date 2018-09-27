Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'de güven ve istikrarın devam etmesiyle turizmde yükselişin de süreceğini vurgulayarak, "Turizmde yıl sonunu dünya sıralaması açısından yukarılarda tamamlayacağız. İnşallah önce dünya 6'ncılığını yakalayalım, ondan sonra da yukarıları görelim" dedi.



Bağlıkaya, yaptığı açıklamada, 2018'in turizmin "altın" yıllarından biri olduğuna dikkati çekti.



Özellikle sektörün motivasyonu açısından 2018'in çok önemli olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Kötü giden birkaç yılın, talihsizlik yaşanan bir sürü olayın ardından turizm sektörü 2017'de biraz toparlanmaya başladı, 2018'de de harikalar yaratıyor, rekorlar kırıyor. Hak ettiğimiz bir başarı" değerlendirmesinde bulundu.



Başka hiçbir sektörde kısa sürede bu kadar büyük başarı yakalanamayacağını belirten Bağlıkaya, "Turizm, Türkiye'nin uluslararası anlamda rekabet edebileceği en önemli alanlardan biri. Hiçbir alanda turizmdeki kadar avantajlı değiliz. Neden değiliz? Çünkü sunduğumuz ürüne segmentler açısından bakıldığında yok yok. Kültür, tarih, doğa, deniz, kum, güneş, misafirperverlik, gastronomi burada. 'Neyimiz eksik' diye baktığımızda, gerçekten hiçbir eksiğimiz yok" ifadelerini kullandı.



"TEK BAŞINA CARİ AÇIĞI KAPATMA POTANSİYELİ OLAN BİR SEKTÖR"

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, tüm bunların hakkını vermek için turizm sektörü olarak 7 gün 24 saat çalıştıklarını, çaba sarf ettiklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine değinerek, "2019'da daha güzel çalışmalar yapacağız, turizme daha büyük katkılar sağlayacağız inşallah. 2018'i 40 milyon turist, 32 milyar dolar turizm geliriyle kapatmayı hedefliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı üç yıllık planda turizmle ilgili belirlenen hedeflere ulaşacağımızdan da eminim" diye konuştu.



Firuz Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Turizm cari açığı kapatmada en avantajlı olduğumuz sektörlerden biri. Tek başına cari açığı kapatma potansiyeli olan bir sektör. 2017'de döviz girdisi olarak cari açığın yüzde 35'ini kapattı. 2018'de, rakamlar daha çıkmadı ama belki de yüzde 45, yüzde 50'lere çıkacak. Bu çok önemli. OVP çerçevesinde baktığımızda 42 milyar dolarlık turizm geliri hedefinden bahsediliyor. Yakalanabilir bir hedef bu, bizi de motive edecek kadar da yukarıda bir hedef. Çok kararında, mükemmel hesaplanmış bir hedef. Üç senede 32 milyar dolardan 42 milyar dolara çıkmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bunları da inşallah başaracağız, 2023'te daha büyük hedeflerimiz olacak"



"11'İNCİ AYIN SONLARINA KADAR YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK"

Sektör olarak rekabete hazır ve zinde olduklarını vurgulayan Bağlıkaya, "Türkiye'nin ne kadar dövize ihtiyacı olduğunun herkes farkında. Türkiye üzerinde oynanan tüm bu oyunlara karşı bir tane anahtar var; döviziniz olacak güçlü olacaksınız. Bunun için hep beraber çalışıyoruz, turizm sektörü de üstüne düşeni yapıyor" dedi.



TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Dünya Turizm Gününde 8 aylık turizm verilerinin açıklanacak olmasına ilişkin olarak da şu değerlendirmelerde bulundu:



"32 milyar dolar turizm geliri ve 40 milyon turiste gidiyoruz. 7 ayı 21 milyonun üzerinde yabancı turist rakamıyla geçtik. 8'inci, 9'uncu, 10'uncu ve hatta 11'inci ayın sonlarına kadar bu yükseliş devam edecek. Eylül'ün sonu geldi ama havalar açısından hala tatil için mükemmel bir ortam var. Özellikle Kuzey Avrupalı turist ise Türkiye'de ekim ayı ve daha sonrasında da tatil yapmanın mümkün olduğunu biliyor hatta ekim ayını tercih ediyor. Dolayısıyla bu artış devam edecek"



"DÜNYA SIRALAMASI AÇISINDAN YUKARILARDA TAMAMLAYACAĞIZ"

Yıl sonunda 40 milyon yabancı turist rakamlarının üzerine çıkılmasının da şaşırtıcı olmayacağının altını çizen Bağlıkaya, "Turizm sektörü, Türkiye bunu hak ediyor. Biz herkese, her kültüre göre tatil imkanı sunabilen, bunu da insanımızın misafirperverliğiyle de pekiştirmiş bir ülkeyiz. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum, yeter ki ülkemizde huzur ve güven ortamı bozulmasın. Turizmin başka hiçbir problemi yok" değerlendirmesinde bulundu.



Bağlıkaya, turizmde tüm sıkıntıların aşılabileceğini, herkesin üzerine düşeni yaptığına işaret ederek, "Türkiye'de huzur, güven ve istikrar devam ettiği müddetçe turist artışı da döviz girdisi de yükselerek devam edecek. İnşallah turizmde yıl sonunu dünya sıralaması açısından yukarılarda tamamlayacağız. İnşallah önce dünya 6'ncılığını yakalayalım, ondan sonra da yukarıları görelim" temennisini dile getirdi.