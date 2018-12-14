Geçmiş yıllarda yaşanan zor dönemlerini geride bırakarak bu yıl altın dönemini yaşayan turizm sektörü, 2018'i 40 milyonun üzerinde turist sayısına ulaşarak rekorla kapatmaya hazırlanıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu istatistikleri ile Bakanlığın gelecek dönem hayata geçirmeyi planladığı çalışmalardan derlenen bilgilere göre, bu yıl birçok önemli başarıyı yakalayan turizm sektörünün 2019'da yepyeni bir yapı ve politikayla dünya ligine çıkması hedefleniyor.



2016'daki zor dönemlerin ardından toparlanma süreci olan 2017'yi bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla 32 milyon 410 bin 34 yabancı ziyaretçi ve yüzde 19 artışla 26,3 milyar dolar turizm geliriyle kapatan sektör, 2018'de "altın" dönemini yaşadı.



Turizmdeki hızlı yükseliş trendi yılın ilk aylarından itibaren kendini hissettirdi. Bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğünden iletilen sınır giriş-çıkış istatistikleri doğrultusunda her ay açıkladığı verilere göre, Türkiye, yılın ilk çeyreğinde bütün yılların rekorunu kırarak yüzde 34,88 artışla 5 milyon 128 bin 406 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.



Bu dönemde en fazla ziyaretçi İran, Gürcistan, Almanya, Bulgaristan ve Rusya'dan geldi, otel ve konaklama tesislerinde geceleme yüzde 22 arttı. Özellikle yaz döneminde turizm bölgelerindeki oteller yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı.



9 AYLIK TURİZM GELİRİ 22 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye'nin ilk 6 aydaki turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla yaklaşık 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4'lük rekor artışla 16 milyon yabancı ziyaretçi ağırlandı.



Ocak-ağustos döneminde ise Türkiye'ye bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,92 artışla 27 milyon 23 bin 134 yabancı ziyaretçi geldi. 8 aylık dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk üçte sırasıyla Rusya, Almanya ve İngiltere yer aldı. Yabancıların en çok giriş yaptığı iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Edirne oldu.



9 aylık dönemi kapsayan yılın 3. çeyreğinde Türkiye'yi 32 milyon yabancı ziyaret etti. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yabancı turist sayısında yüzde 22,08'lik artış yaşandı.



Turizm gelirleri ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13'lük artışla 22,97 milyar dolara ulaştı.



TOPLAM ZİYARETÇİ SAYISI 41 MİLYONA ULAŞTI

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye 10 ayda yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarıyla birlikte 41 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak bu yılki "40 milyon" hedefini bu dönemde aştı.



Sadece yabancı ziyaretçiler açısından değerlendirildiğinde 10 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,43'lük artışla 35 milyon 571 bin 419 yabancı Türkiye'yi gezdi.



En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, yüzde 16,09 artışla Rusya ilk, yüzde 11,68 artışla Almanya ikinci, yüzde 6,07 artışla İngiltere üçüncü sırada yer aldı.



TÜİK verilerine göre de Türkiye'nin sağlık turizminden elde ettiği gelir son 5 yılda toplam 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Bakanlık ve sektör temsilcilerinin var olan veriler ışığındaki tahminlerine göre, yıl sonu itibarıyla yabancı ziyaretçi sayısının 40 milyonun üzerine çıkması, turizm gelirlerinin de 32 milyar dolar seviyesine gelmesi bekleniyor.



TURİZMDE "ATILIM" DÖNEMİ BAŞLADI

Turizmde yürütülen politikaların sil baştan yenilendiği bir süreç gelecek yıl başlayacak.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla Türkiye'nin kültürel, arkeolojik ve doğal güzelliklerinin ön plana çıkarıldığı, yılın 12 ayını ve Uzak Doğu ülkelerini merkeze alan, Türkiye'nin tanıtım stratejisinin sil baştan hazırlandığı yeni bir yol haritası hayata geçirilecek.



Bu kapsamda Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu'yla ilgili de özel turizm planları hazırlanacak. Gastronomi turizmi için eylem planı oluşturulacak.



Bu çalışmaların odağına da harcama düzeyi yüksek turist grubunun Türkiye'ye olan gelişlerini ve turizm gelirlerini artırmak hedefi yerleştirilecek.



Çalışmalar kapsamında sadece tanıtım değil yatırımda da öncü bir kuruluş olacak Türkiye Turizm Geliştirme Fonu'nun kurulması için düğmeye basan Bakanlık, fonla ilgili yasal düzenlemenin de yakın bir zamanda Meclis gündemine gelmesini hedefliyor.



YENİ TANITIM STRATEJİSİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Çalışmaları devam eden Türkiye'nin yeni tanıtım stratejisinde kanaat önderleri veya bloggerlar, sosyal medyada takipçi sayısı yüksek kişilerle geniş kapsamlı PR çalışması da yürütülecek.



Bakanlık, ocak ayında çıkacağı yurt dışı reklam ihalesiyle "Turkey Home" kampanyası etrafında şekillenen sloganı ve 18 yıldır kullanılan "lale" figürlü Türkiye logosunu da değiştirecek.



Ayrıca Bakanlık ve kurulucak Türkiye Turizm Geliştirme Fonu aracılığıyla Diyarbakır'ın da içerisinde yer alacağı 7 turizm konsantrasyon bölgesi oluşturulacak.



Turizm meslek liselerinin "kolej" statüsüne kavuşturulması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığıyla yürütülen ortak çalışma kapsamında ilk etapta 10 deneme okulunda başlayacak uygulama 5 yıl içinde 76 turizm meslek lisesini içine alacak şekilde genişletilecek.



THY ile "Direkt Turizm Hamlesi" uygulamasıyla da 2019 nisan sezonu itibarıyla 13 hatta 67 frekansla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına business class uçuşları başlayacak, 5 yıl içinde de frekans sayısı 143'e çıkarılacak.

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