İngilizler için Marmaris sahilleri bu yıl da en gözde sahil alternatifi olmaya devam ediyor. Turizm Yazarları Derneği'nin (TUYED) Seyahat Maliyetleri 2019 yılı barometresiden derlediği bilgilere göre, Türkiye, İngiliz turist için Akdeniz Çanağının üçüncü ucuz ülkesi. Akdeniz'in önde gelen 20 tatil merkezinde yapılan anketle belirlenen "Seyahat Maliyetleri Barometresi 2019" çalışmasında Bulgaristan Sunny Beach'le "En Ucuz 5'ler" listesinde ilk sırayı alırken, onu Portekiz'den Algarve, Türkiye'den Marmaris, İspanya'dan Torremolinos ve İtalya'dan Benidorm izledi.



KAHVE+BİRA+YEMEK+GÜNEŞ KREMİ ENDEKSİ

Söz konusu çalışmaya göre, İngiliz turistin kafe veya barda içeceği bir fincan kahve, 1 şişe bira, 1 kutu kola, 1 kadeh şarap, 1,5 litre soda, süpermarketten alacağı güneş kremi, sinek kovucu, 2 kişilik içkili akşam yemeği ve içkisiz 2 kişilik öğlen yemeğine ödeyeceği toplam maliyete göre en ucuz 5 ülke şöyle belirleniyor: Bulgaristan 38.86 sterlin, Portekiz 57.45, Türkiye 59.13, İspanya 65.59 ve İtalya ise 78.05 sterlin.

TL kurundaki düşüş yabancı turist için avantaj oldu.

500 STERLİN BOZDURAN BİR İNGİLİZ BU YAZ 100 STERLİN KARDA



Bulgaristan'daki Sunny Beach, son altı yıl gerçekleştirilen anketlerden en ucuz destinasyon olarak çıktı. Anketten çıkan sonuçlar, Bulgaristan'da dokuz turistik ürüne ödenen toplam fiyat, incelenen Euro bölgesi bölgelerinden en az üçte birinden daha ucuz olduğunu ortaya koyuyor.



TUYED Başkanı Kerem Köfteoğlu, Türkiye'den Marmaris'in geçen yıl listede ucuzlukta ikinci sırada olduğunu hatırlattıktan sonra şu bilgileri verdi:

"Marmaris bu yıl üçüncülüğe gerilemesine rağmen, TL'nin sterlin karşısında değer kaybetmesinden dolayı barometre maliyetlerinde İngiliz turist için geçen yıla göre yüzde 7 daha ucuz hale geldi. Kurlardaki değişimden dolayı bu yıl Türkiye'de 500 sterlin bozduran İngiliz turistin eline, geçen yıldan sanki fazladan 100 sterlin bozdurmuş kadar Türk Lirası geçiyor"

SÜPER KUPA İÇİN İSTANBUL'A 50 BİN İNGİLİZ GELECEK

