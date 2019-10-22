Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün doğal güzellikleri koruma faaliyetleri kapsamında Türkiye'de 3 milyon 211 bin hektar alanda koruma çalışmaları gerçekleştiriliyor.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü Türkiye'nin farklı noktalarındaki doğal güzelliklere yönelik koruma faaliyetleri yürütüyor.



Koruma çalışmalarına son yıllarda büyük bir ivme kazandıran kurum, bugün itibarıyla ülkede 3 milyon 211 bin hektar alanda koruma sağlıyor. Bu yıl ilan edilen alanlarla birlikte 44 milli park, 247 tabiat parkı, 115 tabiat anıtı, 30 tabiatı koruma alanı, 81 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 56 ulusal ve 11 mahalli öneme haiz sulak alan olmak üzere toplam 599 alan özel statülerle korunuyor.



Söz konusu alanlar sahip oldukları alan büyüklüğüne göre sıralandığında ilk sırayı yaban hayatı geliştirme sahaları, ikinci sırayı milli parklar, üçüncü sırayı da ulusal öneme haiz sulak alanlar alıyor. Özellikle yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu sahalarda hayvanların yaşam ortamlarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirler alınıyor.



BÜYÜKŞEHİRLERİN CAZİBE MERKEZLERİ

Milli parklar ve tabiat parkları ise havası, suyu, kaynak değerleri, manzaraları ve sakin ortamlarıyla özellikle büyük şehirlerde insanlar için bir cazibe merkezi görevi görüyor. İnsanların eğlenmek, dinlenmek, piknik yapmak, doğayla baş başa kalmak için tercih ettiği alanlar, özellikle bayram tatillerinde ve yazın ziyaretçiyle dolup taşıyor.



Ulusal öneme sahip olan sulak alanlar ise barındırdığı flora ve faunanın özellikleri sebebiyle ekolojik ve genetik çeşitliliğinin sürdürebilmesi için özel bir önemle korunuyor.