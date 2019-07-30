Türkiye'de en çok harcama yapan turistler

Mastercard "Origins" adında yeni bir turizm araştırma raporunu yayınladı.

Rapora göre, Türkiye'de yabancı kartlarla yapılan harcamalar 2019 yılının birinci çeyreğinde, 2018 yılına göre %76 arttı ve 18,5 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye'de en çok harcama yapanlar Almanya (yüzde 19), Hollanda (yüzde 10), İngiltere (yüzde 8), Rusya (yüzde 8) ve Suudi Arabistan (yüzde 7) oldu.



Yapılan ortalama harcama, yabancı kart başına 650 dolar olarak gerçekleşirken, Alman turistler 740 dolar ile en çok harcayan turist grubu oldu.

Harcama tutarında Alman turistleri, 657 dolarla Hollandalılar, 602 dolarla İngilizler ve 390 dolarla Ruslar takip etti. Son dönemde artış trendinde olan Suudi Arabistanlı turistler ise Rusya'dan sonra geldi.

RUSLARIN VAZGEÇİLMEZİ ANTALYA

Listede 9. sıradaki Rusya, tatil için en çok Antalya’yı tercih etti. Deniz ve doğa tatiline yöneldikleri gözlenen Rus turistler Antalya’dan sonra en çok Tayland’ın Pattaya ve Phuket bölgelerinde tatil yapıyor.

İSTANBUL AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ



Mastercard’ın Paha Biçilemez Şehirler Platformu’na dahil olan İstanbul, Hedef Şehirler Endeksi raporunun 2018 yılı sonuçlarına göre Avrupa’da 3.'lüğünü korudu ve dünyada 9. şehir olmayı başardı.

Raporda en dikkat çeken şehir ise Antalya oldu. Avrupa’da ilk 10 şehir arasına 4. sıradan giren Antalya, 20 şehirlik dünya sıralamasına 11. sıradan giriş yaptı.

ÜLKELER TARAFINDAN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ŞEHİRLER

ÜLKELERE GÖRE EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEYAHAT ROTALARI



Araştırma verilerine göre seyahatseverlerin ilk tercihi kendi ülkelerine komşu olan ülkeler ve hemen hemen hepsi daha güneyde yer alıyor.



EN ÇOK TURİST ABD'DEN, ÇİN İSE HIZLI YÜKSELİŞTE



Rapora göre dünyada en çok turist ABD’den çıktı. ABD'li turistler seyahat etmek için en çok Cancun ve Toronto gibi yakın şehirleri ya da Londra gibi yakın kültürleri tercih ediyor. Önceki yıl 7. sıradan bu yıl ikinci sıraya yükselen Çin ise yoğun olarak Bangkok, Seul ve Tokyo’ya yöneldi.

Listede üçüncü sırada yer alan ve Türkiye’ye de yoğun olarak gelen Alman turistler ise en çok İspanya’da Palma de Mallorca, İtalya’da Bolzano, ve Avusturya’da Tiroler bölgesine ilgi gösterdi.

Yine Türkiye’yi de tercih eden Birleşik Krallık’tan turistlerin öncelikli tercihi Palma de Mallorca, Paris ve Dublin’den yana oldu.

Listede en çok turist çıkaran diğer ülkeler ise sırasıyla Fransa, Kore Cumhuriyeti, Japonya, Kanada, Rusya ve Tayvan.



VİDEO: RUS TURİST GELDİ ALMAN HARCADI