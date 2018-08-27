Makedonya'nın ardından bir TIR ile Kosova'nın Prizren kentine gelen Nihat Ulutaş, ekmek parasını ve diğer ihtiyaçlarını, kendi yaptığı el işi kolyeleri satarak karşılıyor.



Arkasını Prizren'in tarihi taşköprüsüne alan genç seyyahla, bağdaş kurduğu kilim üzerinde el işi kolye yaparken tanıştık. Ankara'dan yaklaşık iki ay önce yola çıktığını söyleyen Ulutaş, iki ayda Balkanların birçok ülkesini gezdiğini ve bu ülkelere hayran kaldığını söyledi.



Otostop yaparak Balkanları gezdiğini belirten genç seyyah, Balkanları okumaktansa gezip görmenin daha mantıklı geldiğini ifade etti. Geceleri sırtında taşıdığı uyku tulumunda geçirdiğini söyleyen Ulutaş, bu güne kadar herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadığını belirtti.



Neredeyse tüm Balkanları gezdiğini söyleyen Ulutaş, Prizren'e hayran kaldığını ve yemek ile dil konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadığını ifade etti. Kosova'nın ardından Karadağ ve Arnavutluk'a geçeceğini belirten Ulutaş, Türkiye'ye döndükten sonra yaşadıklarını bir kitapta toplamayı düşündüğünü ekledi.