Baharın gelişini kutlamak, kış rehavetini üzerinizden atmak ve birkaç gün de olsa şehir hayatının karmaşasından uzaklamak istiyorsanız, Türkiye’nin birçok şehrinde düzenlenen festivaller sizi bekliyor. Nisan ve Mayıs ayı boyunca gerçekleşen birçok etkinlikte, Hıdrellez ateşinin üzerinden atlayıp dilek dileyebilir ya da Ege’nin mis kokulu otlarını keşfedebilirsiniz. İşte Türkiye'nin bahar festivalleri...

Alaçatı Ot Festivali (5-8 Nisan İzmir)

Alaçatı’nın dar sokaklarında dolaşmak, güler yüzlü insanlarıyla sohbet etmek, otlarla pişirilen yemeklerden reçellere uzanan enfes lezzetleri tatmak ve yemek atölyelerine katılmak isteyenler bu yıl dokuzuncu kez buluşuyor. Doğa aşıklarını ve gurmeleri bir araya getiren festivalin son gününde, Alaçatı Açıkhava Tiyatrosu’nda en çok ot toplama ve en güzel ot yemeği yarışmaları düzenleniyor.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı (5-8 Nisan Adana)

Nisan ayında tüm sokakların portakal çiçeği koktuğu Adana, bu keyifli anları altıncı kez şenliklerle kutluyor. Adana’nın cıvıl cıvıl sokaklarında dört gün boyunca birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenleniyor. 7 Nisan’da açılışın, kortej geçişinin ve konserlerin gerçekleşeceği festivalin son gününde ise kostümlü koşu düzenleniyor.

Kuzugöbeği Mantar Festivali (6-8 Nisan Muğla)

Fethiye’de denizi arkasına alıp 23 kilometre ilerleyenler, kendilerini göz kamaştıran renklerde bir ovanın ortasında buluyor. İşte Yeşilüzümlü Yöresi olarak bilinen bu bölgede tam 10 yıldır mantar festivali yapılıyor. Mantar uzmanları ile söyleşilerin düzenlendiği etkinlikte, mantar toplama gezileri ve birbirinden leziz yöresel yiyecekler de katılımcıları bekliyor. Festival bölgesinde konaklamak isteyenler, yöre halkının evlerinde uygun bir ücret karşılığında konaklayabiliyor.

Antalya Bilim Festivali (12-15 Nisan Antalya)

Deniz-kum-güneş denildiğinde aklımıza gelen ilk şehir olan Antalya’da, dört yıldır düzenlenen festival, her yaştan teknoloji ve bilim meraklısını keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Robot sergisi ve atölyeleri, biyoçeşitlilik ile ilgili sergiler, dinozor sergisi, çeşitli mühendislik dallarından uygulamalar ve interaktif eğitimleri içeren etkinlik bu yıl ANFAŞ Expo Center’da düzenleniyor.

Floral Fest İstanbul (4-6 Mayıs İstanbul)



Şehrin ortasındayken kendini doğanın kucağında hissetmek isteyenler, bu yıl ikinci kez düzenlenen çiçek festivali için KüçükÇiftlik Park’ta bir araya geliyor. Çiçekli lezzetlerden atölye çalışmalarına, konsept bahçelerden çiçek tasarımlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede gerçekleşen etkinlik, doğa ile yaratıcılığı bir araya getiriyor. Festivalin hıdrelleze denk gelmesi ise bu rengarenk ortamı daha da şenlendirecek.

Kakava Şenlikleri (5-6 Mayıs Edirne)



Baharın en renkli ve coşkulu karşılandığı yerlerin başında kuşkusuz Edirne geliyor. Her yıl 5-6 Mayıs’ta düzenlenen Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri’nin ilk gününde bereketin artması, güzelliklerin paylaşılması için Kakava Ateşi yakılıyor ve pilav ikramı yapılıyor. Bahara Giriş ritüeli ise 6 Mayıs sabahı saat 06.00’da Tunca Nehri kıyısında gerçekleşiyor.