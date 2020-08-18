'Türkiye'nin çatısı' Ağrı Dağı çöplüğe döndü

Bir vatandaş tarafından Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 metre yüksekliğindeki kamp alanında çekilen görüntülerde, dağın tepe noktalarının çöp yuvasına döndüğü görülüyor.



Görüntüleri çektikten sonra sosyal medya hesabından paylaşan bir dağcı paylaşımının altına ise şu notu düştü:



"Ağrı Dağı 4200 m kamp alanı. Dağcılar da bunu yaparsa işimiz çok zor. Bunu hangi belediye toplayabilir. 2003'de zirve yapmıştım. Götürdüğümüzü geri getirdik. Zor değil."

2010 YILINDA 1000 TORBA ÇÖP TOPLANMIŞTI



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Ağrı'da görev yaptığı 2010 yılında, Yerlikaya'nın öncülüğünde 'kendi dağını kendin temizle' kampanyası başlatılmış ve 1 hafta süren temizlik çalışmaları sonrasında dağdan yaklaşık 1000 torba çöp toplanmıştı.

