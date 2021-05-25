Türkiye'nin ilk Avrupa Kültür Rotası belli oldu

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan, Türkiye'den başlayıp Avrupa'da 5 ülkeyi kapsayan Aeneas Kültür Rotası, Avrupa Konseyi Genel Kurulu'nda 35 ülkenin oy birliği ile Avrupa Konseyi'nin tescilli kültür rotası olarak ilan edildi.

Edremit Belediyesi tarafından 3 yıldan bu yana Aeneas Kültür Rotası ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Aeneas Rotası Uluslararası Derneği kurulmuştu. Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Aeneas’ın mitolojik hikayesi ve efsanevi yolculuğu Avrupa Konseyi’nin barış, kültürler arası diyalog ve uluslararası kardeşlik prensipleri ve değerlerine göre şekillendirildi.

Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 272 sayfalık ile projenin başvurusu Edremit Belediyesi’nin kurucu üyesi olduğu Aeneas Kültür Rotası Derneği tarafından yapıldı. 29 Nisan 2021 tarihinde Fransa’nın Strasbourg kentinde toplanan Avrupa Konseyi Kültür Rotalarına İlişkin Genişletilmiş Kısmi Anlaşma - EPA’nın Genel Kuruluna Edremit Belediyesi’nin yaptığı nihai sunumu hemen ardından 35 ülkenin oy birliği ile Aeneas Kültür Rotası projesi Avrupa Konseyinin tescilli kültür rotası olarak ilan edildi. Avrupa Konseyi Kültür Rotaları 2021/2022 değerlendirme döneminde Avrupa’nın farklı ülkelerinden başvuran 17 proje arasında komisyondan tescil kazanan sadece 5 kültür rotası içinde Aeneas Kültür Rotası ilk sırada ve en başarılı proje olarak seçildi.

Avrupa Konseyi uluslararası anlaşmalar ve şartlarına göre hazırlanan başvuru dosyasında projede bulunan Yunanistan, Tunus, Arnavutluk ve İtalya’nın belediye ve yerel kurumları ile yapılan verimli işbirliği sonucunda Avrupa Konseyi’nin tesciline hak kazandı.

Avrupa Konseyi’nin 40 tescilli Kültür Rotası arasında Türkiye’den ilk kültür rotası Edremit Belediyesi tarafından kazandırılmış oldu. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Türkiye’den başlayan Avrupa Konseyinin ilk tescilli Kültür Rotası Edremit ve Ülkemize kazandırdığımızı büyük mutlulukla sizinle paylaşmak isteriz” dedi.

Başkan Arslan, “Aeneas Kültür Rotası Avrupa Konseyi Kültür Rotası ünvanına layık görülerek Edremit’in ve rotada bulunan diğer noktaları yılda binlerce yabancı turist tarafından en fazla tercih edilen kültürel ve en prestijli turistik destinasyonları arasına girmek, Avrupa Birliğinin Kültür Rotaları programına ayırdığı özel fon ve finansman imkanlarından bundan sonra faydalanabilmek demektir. Aeneas Kültür Rotası Avrupa Konseyinin tescilli kültür rotası olması Edremit’imiz ve ülkemiz için sürdürülebilir kültürel, peyzaj/doğa ve arkeolojik turizmi kapsamında daha zengin ve etkileyici aktiviteler tasarım ederek, halkımızın ekonomik refahının ve bölgemizin uluslararası görünürlüğünü sağlayacaktır. Bununla birlikte Edremit ve Çanakkale bölgesi T.C. Kültür Bakanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından sürdürebilir turizmi, kültür mirası koruma ve değerini arttırma, ekonomik stratejiler ile ilgili yeni geliştirme ve kalkınma politikaları uygulamasında bundan sonra öncelikli alan olarak sayılacaktır.



“Her zaman irademizi kullanarak ve kendi güçlerimize inanarak yürüdüğümüz bu uzun yolda bize katılan ve vizyonumuza inanan T.C. Kültür Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Tanıtma Genel Müdürü ve Müdür Yardımcısı Sayın Onur Gözet ve çalışma arkadaşları, Türkiye Turizm ve Tanıtım Ajansı (TGA) başta olmak üzere, projemizin resmi paydaşları olan Balıkesir Valiliği, Balıkesir İl Kültür Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Troya Arkeolojik Müzesi, Balıkesir Üniversitesi, 18 Mart Çanakkale Üniversitesi ayrıca her konuda projemize desteğini esirgemeyen Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri odası (ÇARO) ve bunca emeğimizin tek sebebi olan Edremit’li vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletmek isteriz” dedi.



Başkan Arslan, kültür rotasında asıl yolculuğun bundan sonra başlayacağını da ifade ederek “Aeneas Kültür Rotası’nda asıl yolculuğumuz şimdi başlıyor; Truva’dan kaçarak elinde küçük oğlu ve sırtında yaşlı babasını taşıyarak Avrupa medeniyetini kuran tıpkı Aeneas kahramanı gibi bizler de tarihimizi sırtımızda, geleceğimizi elimizde tutarak barış, kardeşlik ve yeni kalkınma ufuklarına doğru hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.