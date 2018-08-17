Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Derman ve ekibi tarafından şimdiye dek Türkiye'nin pek çok dağlık bölgesinde uzay gözlemlerinin gerçekleştirilebileceği sahaların saptanmasına dönük ölçümler yapıldı.



Onlarca kentte yapılan ölçümler neticesinde; uzay gözlemleri için en uygun karanlık noktanın, Isparta'ya 110 km uzaklıktaki Beyşehir Gölü'nün batısında, Toros Dağlarının kuzey uzantısı olan Anamas Dağları ile bütünleşen Yenişarbademli ilçesindeki 1700 metre yükseklikteki Melikler Yaylası olduğu saptandı.



ÖLÇÜM DEĞERİ 22,04 KADİR ÇIKTI

Şimdiye değin Uludağ, Antalya Bakırlıtepe, Kuşadası Davutlar gibi Türkiye'nin pek çok kentinde ölçümler gerçekleştirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Ethem Derman, “Fakat en karanlığı Melikler Yaylası idi. Geçen yıl ölçtüğümüz 22,04 kadir. Biz, astronomide parlaklığı kadir cinsinden ölçeriz. Kadir cinsi tersinedir, ne denli karanlık ise rakam da o denli büyüktür. 22,04 rakamı, en karanlık değerdir. İki ölçüm yaptık ve iki ölçümün ortalaması da 22,04 çıktı. Bu seneki etkinlikte yeniden ölçeceğiz" şeklinde konuştu.



'TÜRKİYE'NİN İLK KARANLIK GÖKYÜZÜ PARKI OLABİLİR'



Bu yaylada Karanlık Gökyüzü Parkı yapılmasını istediklerini de belirten Prof. Dr. Derman, “Burada herkesin gözlem yapabileceği küçük bungalov tipi evlerin olacağı bir yer olsun istiyoruz. Karanlık Gökyüzü Parkı çok önemli ve Türkiye'de yok. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde var. Dolayısıyla ilk adımı atmak istiyoruz ama birilerinin yardımcı olması gerekiyor. Belediye, Milli Parklar, Orman Müdürlüğü, hep birlikte Türkiye'nin ilk karanlık park projesi yapılabilir" dedi.



EKİP, ÖLÇÜM DEĞERİNE İNANAMADI



Türkiye'nin değişik bölgelerinde gökyüzü gözlemi için birçok noktada ölçümler yapan ekibi ilçeye davet eden Yenişarbademli Belediye Başkanı Mustafa Erdem, “Kar kalktıktan sonra Melikler Yaylası'na gidip kontrol ettik ve 'burası uygun olabilir' dendi. Geçen yıl yaklaşık 200 kişilik grupla gelindi. Orada gözlem ve gökyüzü fotoğrafları çekimleri yapıldı, aynı zamanda karanlık ölçümünü de yaptılar. Belli bir değer bulundu. İlk ölçümde hatta inanamadılar ve ikinci bir ölçüm daha yaptılar. Aynı değeri bulunca Türkiye'nin en karanlık ölçülmüş noktası Melikler Yaylası çıktı" diye konuştu.



IŞIK KİRLİLİĞİ YOK



Prof. Dr. Ethem Derman ve ekibinin bu bölgeye Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı yapılması için proje hazırladığını da kaydeden Erdem, “1700 metre yükseklikte, en yakın yerleşim Yenişarbademli 18 kilometre, ama çok yoğun ışık yok. Bin 100 abonemiz var ama yerleşim olarak dağların arkasında, sapada kalıyor. 1180 metre rakımlı. Biraz Beyşehir'in ışık yoğunluğu var. Beyşehir Gölü olduğu için etkileyen tek nokta orası. Beyşehir'in ışıkları etkilemese, belki dünyanın en karanlık noktası olacak" dedi.