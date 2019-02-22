Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 195 santimetre ile Erzincan Ergan oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar kalınlığı Davraz'da 194, Uludağ'da 167, Ilgaz'da 138, Erciyes'te 125, Kartalkaya'da 123, Kartepe'de 119, Palandöken'de 88, Sarıkamış'ta 86, Sivas Yıldız'da 86, Saklıkent'te 62, Denizli'de 55, Yıldıztepe'de 38, Kop'ta 37, Salda'da 31, Ardahan Yalnızçam'da 25, Ladik Akdağ'da 13 santimetre ölçüldü.
Türkiye'nin kayak merkezlerinde kar kalınlıklarında son durum
Anadolu AjansıSeyahat
Türkiye'nin kayak merkezlerinde kar kalınlıklarında son duruma bakıldığında, kar kalınlığı en fazla 195 santimetre ile Erzincan Ergan'da, en az ise 13 santimetre ile Ladik Akdağ'da ölçüldü.
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 195 santimetre ile Erzincan Ergan oldu.