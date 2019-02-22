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Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 195 santimetre ile Erzincan Ergan oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar kalınlığı Davraz'da 194, Uludağ'da 167, Ilgaz'da 138, Erciyes'te 125, Kartalkaya'da 123, Kartepe'de 119, Palandöken'de 88, Sarıkamış'ta 86, Sivas Yıldız'da 86, Saklıkent'te 62, Denizli'de 55, Yıldıztepe'de 38, Kop'ta 37, Salda'da 31, Ardahan Yalnızçam'da 25, Ladik Akdağ'da 13 santimetre ölçüldü.