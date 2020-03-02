'Türkiye'nin Kuşları' kitabıyla 485 kuş türünü doğaseverlere tanıtacaklar

Türkiye'nin Anonim Kuşları Topluluğunca (TRAKUS), ülkede kuş sevgisinin aşılanması ve doğa tutkunlarına kaynak oluşturulması amacıyla "Türkiye'nin Kuşları" isimli kitap hazırlandı.



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve TRAKUS üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş, yaptığı açıklamada, Türkiye'de kuşlarla ilgili kitap eksikliğini gidermek amacıyla iki yıl önce çalışma başlattıklarını belirterek, bu kapsamda içerisinde Türkiye'deki 485 kuş türünün fotoğraflarının ve bilgilerinin yer aldığı 400 sayfadan oluşan kitap hazırladıklarını ifade etti.



Karataş, kitabın haziranda doğa tutkunlarıyla buluşacağını vurgulayarak, kitabı kendi çektikleri fotoğraflar ve edindikleri bilgilerle hazırladıklarını, kalabalık bir ekiple çalıştıklarını aktardı.



Türkiye'de 485, dünya genelinde ise 10 bin 500-11 bin kuş türünün bulunduğunu anlatan Karataş, "Türkiye'de ilk defa 1945 yılında Saadet Ergene tarafından bir kitap hazırlanmıştı. Ondan sonra uzun yıllar orijinal bir kitabımız yok. Şimdi 'Türkiye'nin kuşlarına özgü orijinal bir kitap hazırlanıyor' diyebilirim. Kitabın İngilizcesini de hazırlamak istiyoruz" dedi.



"ÇOK KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA OLDU"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz da 1998 yılından bu yana kuş gözlemciliği yaptığını belirterek, bu alanda şimdiye kadar çoğunlukla yabancı kaynaklardan faydalandıklarını ifade etti.



Yavuz, "Hazırladığımız kitap bilgi açısından çok doyurucu, insanların çabuk algılayabileceği ve başka türlerle kıyaslama yapabileceği içeriklere sahip. Kitapta hangi türün hangi zamanda nerede görülebileceği ile ilgili haritalar, fotoğrafları, yaşı ve cinsiyeti mevcut. Çok kapsamlı bir çalışma. Üzerinde hakikatten çok hassas bir şekilde çalışıldı. Çok özgün bir kitap oldu. Dolu dolu, 7'den 77'ye herkese hitap ediyor" diye konuştu.



Yavuz, kitabın doğa sevgisinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağını ve kuş gözlemciliği açısından önemli bir kaynak oluşturacağını sözlerine ekledi.