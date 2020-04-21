Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kültür varlıkları

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Dünya Miras Alanı olarak ilan edilen 18 mirası bulunan Türkiye, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesi içerisinde ise 83 eserle yer almaktadır. Geçici Liste üye devletler için ulusal bir envanter niteliğinde olup, asıl listeye başvurulacak olan alanlar bu listeden seçilerek belirlenmektedir. İşte UNESCO Dünya Mirası içerisinde Türkiye'nin kültür varlıkları listesi...

TÜRKİYE'NİN UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ'NDE YER ALAN KÜLTÜR VARLIKLARI



1- Karain Mağarası (Antalya) 1994

2- Urartu ve Osmanlı Eski Yerleşimi Ahlat Mezar Taşları (Bitlis) 2000

3- Alahan Manastırı (Mersin) 2000

4- Alanya (Antalya) 2000

5- Harran ve Şanlıurfa (Şanlıurfa) 2000

6- İshakpaşa Sarayı (Ağrı) 2000

7- Konya Selçuklu Başkenti (Konya) 2000

8- Mardin Kültürel Peyzajı (Mardin) 2000

9- Selçuklu Kervansarayları Denizli-Doğubayazıt Güzergâhı 2000

10- St. Nicholas Kilisesi (Antalya) 2000

11- St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Tarihi Çevresi (Mersin) 2000

12- Sümela Manastırı (Trabzon) 2000

13- Likya Uygarlığı Antik Kentleri (Antalya ve Muğla) 2009

14- Perge Arkeolojik Alanı (Antalya) 2009

15- Sagalassos Arkeolojik Alanı (Burdur) 2009

16- Eşrefoğlu Camii (Konya) 2011

17- Hatay, St. Pierre Kilisesi (Hatay) 2011

18- Aizanoi Antik Kenti (Kütahya) 2012

19- Beçin Ortaçağ Kenti (Muğla) 2012

20- Birgi Tarihi Kenti (İzmir) 2012

21- Gordion (Ankara) 2012

22- Hacı Bektaş Veli Külliyesi (Nevşehir) 2012

23- Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı (Muğla) 2012

24- Niğde'nin Tarihi Anıtları (Niğde) 2012

25- Mamure Kalesi (Mersin) 2012

26- Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi (Eskişehir) 2012

27- Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi (Gaziantep) 2012

28- Zeugma Arkeolojik Alanı (Gaziantep) 2012

29- Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri (Manisa) 2013

30- Laodikeia Arkeolojik Alanı (Denizli) 2013

31- Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Ceneviz Ticaret Yolu’nda Kale ve Sur Yerleşimleri 2013

32- Anadolu Selçuklu Medreseleri (Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kırşehir) 2014

33- Anavarza Antik Kenti (Adana) 2014

34- Kaunos Antik Kenti (Muğla) 2014

35- Korykos Antik Kenti (Mersin) 2014

36- Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya) 2014

37- Kültepe - Kanesh Arkeolojik Alanı (Kayseri) 2014

38- Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaşı Alanları (Çanakkale) 2014

39- Eflatun Pınar: Hitit Kaya Anıtı (Konya) 2014

40- İznik (Bursa) 2014

41- Mahmutbey Camii (Kastamonu) 2014

42- Ahi Evran Türbesi (Kırşehir) 2014

43- Vespasianus - Titus Tüneli (Hatay) 2014

44- Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup (St. Jacob) Kilisesi (Mardin) 2014

45- Akdamar Kilisesi (Van) 2015

46- Aspendos Antik Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri (Antalya) 2015

47- Eshab-ı Kehf Külliyesi (İslami-Osmanlı Sosyal Kompleksi) (Kahramanmaraş) 2015

48- Mudurnu Tarihi Ahi Kenti: Ahiliğin Tanıkları (Bolu) 2015

49- Harşena Dağı ve Pontus Kralları Kaya Mezarları (Amasya) 2015

50- Dağlık Frigya (Eskişehir, Kütahya, Afyon) 2015

51- Stratonikeia Antik Kenti (Muğla) 2015

52- Uzunköprü (Edirne) 2015

53- İsmail Fakirullah Türbesi ve Işık Kırılma Mekanizması (Siirt) 2015

54- Yıldız Sarayı Kompleksi (İstanbul) 2015

55- Bodrum Kalesi (Muğla) 2016

56- Sivrihisar Ulu Camii (Eskişehir) 2016

57- Hacı Bayram Camii ve Çevresindeki Tarihi Alanlar (Ankara) 2016

58- Sultan II. Beyazıd Han Külliyesi (Edirne) 2016

59- Nuruosmaniye Külliyesi (İstanbul) 2016

60- Malabadi Köprüsü (Diyarbakır) 2016

61- Tuşpa/Van Kalesi, Van Tarihi Kenti ve Höyüğü(Van) 2016

62- Kibyra Antik Kenti (Burdur) 2016

63- Yivli Minare Camii (Antalya) 2016

64- Assos Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 2017

65- Ayvalık Endüstriyel Peyzajı (Balıkesir) 2017

66- İvriz Kültürel Peyzajı (Konya) 2017

67- Priene Arkeolojik Alanı (Aydın) 2018

68- Gaziantep Yeraltı Suyu Yapıları: Livas ve Kasteller (Gaziantep) 2018

69- Erken Dönem Anadolu Türk Mirası: Danişmend Beyliği Başkenti Niksar (Tokat) 2018

70- Justinian Köprüsü (Sakarya) 2018

71- Sarıkaya Roma Hamamı (Yozgat) 2018

72- Harput Tarihi Kenti (Elazığ) 2018

73- Anadolu'daki Ahşap Çatılı ve Ahşap Taşıyıcılı Camiiler (Konya-Eşrefoğlu Camii, Kastamonu-Mahmut Bey Camii, Eskişehir-Sivrihisar Camii, Afyon-Afyon Ulu Camii, Ankara-Arslanhane Camii) 2018

74- Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı (Antalya) 2000

75- Kekova (Antalya) 2000

76- Tuz Gölü Özel Doğa Koruma Alanı (Ankara-Konya-Aksaray) 2013

77- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti (Samsun) 2016

78- Ballıca Mağarası Tabiat Parkı (Tokat) 2019

79- Beypazarı Tarihi Kenti

80- İzmir Tarihi Liman Kenti

81- Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı

82- Koramaz Vadisi

83- Zerzevan Kalesi ve Mithraeum

TÜRKİYE'NİN UNESCO'DA 'DÜNYA MİRAS ALANI' İLAN EDİLEN KÜLTÜR VARLIKLARI



1- Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985

2- İstanbul'un Tarihi Alanları (İstanbul) 1985

3- Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985 (Karma Miras Alanı)

4- Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) 1986

5- Nemrut Dağı (Adıyaman) 1987

6- Hieropolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma Miras Alanı)

7- Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla) 1988

8- Safranbolu Şehri (Karabük) 1994

9- Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998

10- Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011

11- Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012

12- Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) 2014

13- Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) 2014

14- Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Diyarbakır) 2015

15- Efes (İzmir) 2015

16- Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016

17- Aphrodisias (Aydın) 2017

18- Göbeklitepe (Şanlıurfa) 2018