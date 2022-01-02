Tuz Dağı'ndaki mağaralara 6 ayda 50 bin kişi

Doğu Anadolu Bölgesi'nin tuz ihtiyacının karşılandığı Tuz Dağı'nda ziyarete açılan ve sağlık turizmine kazandırılması planlanan mağaralar ilgi görüyor. Mağaraları, solunum yolu rahatsızlığı yaşayanlar da ziyaret ediyor.



Geçen yılın haziran ayından itibaren sadece ziyaret amaçlı hizmete açılan Tuz Terapi Merkezi'nin sosyal alan çalışmalarının bir bölümü de tamamlandı.



İlçedeki Tuz Dağı'nın içinde bulunan tuz madeninin kullanılması amacıyla geçmişten bugüne maden çıkarma işlemi yapılan ve bu sayede devasa galeriler oluşan mağaraları açıldığı günden bu yana yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.



"BU KADAR BÜYÜK OLAN BAŞKA BİR ÖRNEK YOK"



Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem, Tuz Dağı'nın içindeki doğal güzelliğin ciddi anlamda ilgi çektiğini söyledi.



Yapılması planlanan çalışmaların henüz küçük bir bölümünün tamamlandığını ifade eden Çiğdem, şöyle konuştu: "Haziran ayında ziyaretçi almaya başladık, bugüne kadar 50 bin civarında ziyaretçimiz buraya geldi. Turizm destinasyonu, uğrak noktası olarak burası önemli bir alan. İnsanların buraya ilk geldiklerinde gösterdikleri tepki bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Mağaraların Türkiye'de örnekleri var ama bu kadar derinlikte, bu kadar genişlikte, galeri boşlukları, galeri genişlikleri bu kadar büyük olan başka bir örnek yok."



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