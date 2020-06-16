Tuz Gölü'nde flamingo şöleni

Aksaray'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Tuz Gölü, bugünlerde yavru flamingoları ağırlıyor. Kuluçka dönemindeki göçmen kuşlar; Tuz Gölü'nde seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu.

NTV Haber 16.06.2020 - 15:03

Aksaray'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Tuz Gölü, bugünlerde yavru flamingoları ağırlıyor. Kuluçka dönemindeki göçmen kuşlar; Tuz Gölü'nde seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu.

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