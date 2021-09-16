UNESCO'nun 17 kültürel mirasında foto safari başlıyor

Türkiye’de turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek hayata geçirdiği projeyle UNESCO’nun 17 kültürel mirasında foto safari turları başlıyor.

Safariye, ana unsurları görmek isteyenler ve fotoğraf tutkunları katılabilecek. Amatör ve profesyonel fotoğrafların yarışacağı projede, birinci, ikinci ve üçüncülere para ödülü verilecek. İlk safari 22 Eylül'de Kapadokya’da gerçekleştirilecek.



TÜRKİYE'NİN UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ'NDEKİ 19 ESERİ

Türkiye'de turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFED, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED), Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) bir araya gelerek, UNESCO Touristica Photo Safari sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.



Projenin detayları İstanbul’da bir otelde düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Projeyle, sektörde yeni çalışmaların yapılması ve kültür turizm gelirlerinin artırılması hedefleniyor. 22 Eylül’de Kapadokya’dan başlayacak projenin 2022 Mayıs’ta İstanbul’da sona ermesi planlanıyor.

YARIŞMAYA CEP TELEFONUYLA DA KATILIM OLACAK



Bu yıl safariye Türk, Rus ve Ukraynalı fotoğrafçıların katılacağını aktaran Karaduman, “Önümüzdeki yıl safariye, her ülkeden fotoğrafçılar dahil olabilecek. Aslında Türkiye’de 19 asıl unsur var, bir tanesi Malatya Aslantepe, daha geçen ay olduğu için safariye dahil edemedik. Sivas’ta ise restorasyon devam ettiği için proje kapsamında değil. Ama önümüzdeki sene hem asıl hem de aday unsurlarımız projeye dahil edilecek. Yarışmaya cep telefonu veya fotoğraf makinesiyle katılabilirsiniz.



Türkiye’nin önemli fotoğraf sanatçılarından oluşturduğumuz bir seçici kurulumuz bulunuyor. Hatta Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu da projemizde yer alıyor. Her tur için ayrı oylama olacak. Oylama neticesinde birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin liralık para ödülümüz var. İstanbul’da tamamlanacak safarinin sonunda ise birincilerin birincisi seçilecek, o kişiye de 20 bin liralık para ödülü verilecek” diye konuştu.



FOTOĞRAFLAR TÜRKİYE’NİN TANITIMINDA KULLANILACAK



Turlarda çekilen fotoğrafların, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve TGA’nın yurt dışı tanıtımlarında kullanılacağına dikkat çeken Karaduman, “Ayrıca Türkiye’nin farklı illerindeki AVM’lerde dereceye giren fotoğraflar için sergiler düzenleyeceğiz. Projenin internet sitesinde de sanal sergi oluşturacağız. Pandemi nedeniyle bu yıl Avrupalı fotoğraf sanatçılarını davet edemedik, önümüzdeki sene kapsamı genişleteceğiz. 10 yıllık bir proje olarak planlıyoruz. Çerçevemiz UNESCO mirası olacak” dedi.



AÇIK HAVADA OLACAK TURLARA 80 KİŞİ KATILABİLECEK



Bütün turların açık havada, 70-80 kişinin katılımıyla gerçekleşeceğini söyleyen Karaduman, “Gittiğimiz ile göre günleri değişecek. Kapadokya 4 gün, Xanthos 2 gün sürecek. Gittiğimiz yerlerde UNESCO miraslarının fotoğraflarını çekeceğiz. Bulunduğu alanında verdiği kültürel değerler de çekilecek. Bunlar ayarışmada oylamaya tabi tutulacak. 8 ayda bin 500 katılımcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de foto safari turizmi algısını daha da geliştirerek Türk turizmine katkıda bulunmaya çalışacağız” diye konuştu.

"KÜLTÜR TURLARI SON DÖNEMDE YÜKSELİŞE GEÇTİ"



Projenin ana sponsoru olan Touristica’nın Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul ise “Türk tatilcilere, güvenli ve sağlıklı bir tatil için yurt içinde tatil yapmaya davet ediyoruz. Tatil konsepti arasında, kültür turları da son dönemde yükselişe geçti. Tatilseverlerin zihinlerinde oluşan endişeleri gidermek için personel ve müşterilerimizin sağlık, hijyen ve güvenliğini sağlamak bizim ilk önceliğimiz. Geliştirdiğimiz kapsamlı sağlık protokollerini misafirlerimizin güvenliğini ve içlerinin rahat etmesini sağlamak için eksiksiz bir şekilde uyguluyoruz. Zaten kültür turizmi açık havada gerçekleşen en sağlıklı turizm çeşidi” dedi.



"TÜRKİYE'NİN TURİZM GELİRLERİNİN YÜZDE 25'İ KÜLTÜR TURİZMİNDEN OLMALI"



Pandemi sebebiyle iç turizmin ve kültür turizminin hareketlenmesi gerektiğine dikkat çeken Tonbul, “Son 10 yıldır kültür turizminde önemli bir canlılık görülüyor. Bizim gibi firmaların hazırlayacağı hizmet paketlerinde mutlaka kültür turizmi programları yer almalı ve bu şekilde kültür turizmine destek vermeliyiz. Biz bunu ilk başlatan ve halen sürdüren firmayız. Şu anda genel turizm gelirlerinin yüzde 10’unu oluşturan kültür turizminin yüzde 25’lere çıkmasını hedeflemeliyiz” diye konuştu.



"YILIN 12 AYI TURİZM İSTİHDAMLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR"



Kültür turizminin önemine dikkat çeken Tonbul, “Yaz döneminde turizmcilerin nispeten nefes aldığını ama kışın ölü sezonda kültür turizmine yönelirsek turizm sektörü dinamizmini korur. Kış sezonunda da turizm ve turizmden beslenen diğer sektörler de faaliyetlerine devam ederken, yılın 12 ayı turizm istihdamları sürdürülebilir. İnsanlar, yurt dışı seyahat yerine ülkemizdeki kendi değerlerimizi ziyaret etmek üzere yurdumuzun değişik şehirlerine gitmeyi tercih etmeleri kültür turizmini dinamik tutmaktadır. Pandemi sonrası iç pazarda olduğu kadar dış pazardaki başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Rusya gibi ülkelerdeki hedef kitleyi kültür turizmine yönlendirmeliyiz. Proje bizi çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Safariye profesyonel ve amatör herkesi, başta mirasımıza sahip çıkmak için katılması gerektiğini düşünüyorum. Zamanı olan, ülkesindeki değerleri keşfetmek isteyen herkesi davet ediyoruz” dedi.



SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ



Projenin seçici kurul üyeleri arasında olan isimler şöyle:



“Faruk Akbaş (Fotoğraf Sanatçısı, Gezgin, Yazar), Mustafa Seven (Fotoğraf Sanatçısı, İçerik Üretici), Prof. Oktay Çolak (Fotoğraf Sanatçısı, Akademisyen), Ömer Serkan Bakır (Fotoğraf Sanatçısı, Fotoğraf Dergisi Genel Yayın Yönetmeni), Erkan Tabakoğlu (Fotoğraf Sanatçısı), Ali Murat Coruk (Fotoğraf Sanatçısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Şube Müdürü), Serdar Karaduman (Art Director).”



PHOTO SAFARİNİN GERÇEKLEŞECEĞİ ŞEHİRLER VE UNSURLAR



22 Eylül’de Göreme Milli Parkı ve Kapadokya’dan başlayacak safarinin gerçekleşeceği iller ve unsurlar şöyle:



“Bursa ve Cumalıkızık, Safranbolu (Karabük), Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla), Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta), Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa), Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Ani Arkeolojik Alanı (Kars), Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum), Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya), Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir), Efes (İzmir), Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne), Troya Antik Kenti (Çanakkale), Çatalhöyük (Konya), Pamukkale-Hierapolis (Denizli), Afrodisias (Aydın) ve İstanbul"