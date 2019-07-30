Belaruslu 24 yaşındaki Veramika Maikamava ve kocası Piotr Markielau, 1992'de doğada uzun bir yolculuğa çıkan Christopher McCandless'ın öldüğü otobüse doğru gitmek için yola çıktı. Ancak yerel eyalet polisi, Teklanika nehrini geçmeye çalışan çiftten, kadının suyun altında kaldığını söyledi.



Markileau akıntıya kapılan karısını kısa sürede sudan çıkardığını ancak kadının çoktan hayatını kaybettiğini söyledi. Bunun ardından Markileau perşembe günü geç saatlerde karısının ölümünü bildirmek için polisi aradı.

Teklanika Nehri

INTO THE WİLD VE 142 NO'LU OTOBÜSÜN HİKAYESİ



Christopher McCandless, 1990 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra üzerindeki tüm kimlikleri yakmış ve bankadaki 20.000 doların üstündeki tüm parasını hayır kurumlarına bağışlayarak ortadan kaybolmuştu. Ailesi ve arkadaşlarına haber vermeden yola çıkan Supertramp, otostop ile tüm Amerika'yı dolaşmış. Kano ile Meksika'ya geçiş yapmış ve uzun süredir hayalini kurduğu Alaska'ya doğru yola çıkmıştı.

Burada bulduğu terkedilmiş 142 no'lu bir otobüste 118 gün geçiren McCandless, eriyen karların nehir yatağını doldurması sebebiyle geri dönememiş ve bu otobüste hayatını kaybetmişti. 24 yaşında ölen ve adeta bir simge haline gelen Christopher McCandless, 1996 yılında Jon Krakauer'in Into the Wild isimli kitabına da konu olmuştu. Daha sonrasında ise 2007 yılında aynı isimli, Sean Penn'in yönettiği filmi ile daha geniş kitleler tarafından tanınmıştı. McCandless'ın öldüğü bu otobüs doğal olarak gezginlerin de Alaska'daki en öncelikli gezilecek yerleri arasında yer alıyor.