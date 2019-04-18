Uşak 1. Kanyon Ekstrem Festivali, Türkiye’nin çeşitli illerinden 100’ün üzerinde ekstrem sporcuyu ağırlayacak.

Motokros, paramotor ve trike etkinliklerin yer aldığı festivalde, Avrupa şampiyonu Uşaklı yarışçı Rodi Pak, ziyaretçilere heyecan dolu supermoto ve motokros gösterisi sunacak. 19 Nisan'da başlayacak olan festivalde, Ulubey Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de başta defileler olmak üzere çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Çuval yarışından halat çekmeye kadar birçok renkli yarışmanın olacağı festivalde ziyaretçiler, Yusuf Güney konseri ile kulaklarının pasını silecek.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, festivalin bölgedeki turizme hareketlilik kazandıracağını vurgulayarak "Avrupa’da pek çok şehirde dünyaca ünlü pek çok festival düzenleniyor. ‘Neden bizim şehrimizde de olmasın?’ dedik ve yola büyük hedeflerle çıktık. Festival zaman işidir, doğru coğrafyada ve doğru zamanda yapmak için uzun bir süre düşünüp, muhteşem etkinlikler ve adrenalin dolu bir konseptle ortaya çıktık. Biz inanıyoruz ki bu festival ile Uşak’ın adını tüm dünyaya duyuracağız. Herkes Türkiye’deki bu festivali konuşacak" dedi.



Festivale tüm vatandaşları davet eden Vali Kocabıyık, "Doğanın tüm güzelliklerini ortaya koyduğu bahar mevsiminde düzenlediğimiz bu festival ile ziyaretçilerimiz kanyonlarımızı, doğal güzelliklerimizi, antik kentimizi ve cam seyir terasıyla dikkat çeken ilçemizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıma fırsatı bulacaklar” dedi.

Vali Kocabıyık, Uşak'ın turizm potansiyeline değer katacak festivalin aynı zamanda insanlar arasındaki birlik beraberliğin pekişmesini de sağlayacağına dikkat çekti.



Uşak Valiliği'nin himayesinde gerçekleştirilecek olan Uşak Ulubey Kanyon Ekstrem Festivali, Ulubey Kaymakamlığı, Ulubey Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle gerçekleştirilecek. Festivale giriş ücretsiz olacak.