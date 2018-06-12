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Van'da, PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 3 yıldır yapılmayan Van-İran yolcu treni seferleri, Ramazan Bayramı'nın birinci gününden itibaren yeniden başlıyor.



Güvenlik güçlerinin ülkede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlar, bölgede sosyal ve ekonomik hayatın normale dönmesini sağlıyor.



Huzurun arttığı bölgede turizm alanında en hareketli dönemler yaşanırken terör saldırıları nedeniyle iptal edilen bazı organizasyonların da yeniden yapılmasının önü açıldı.



Van'da tren vagonlarına yönelik terör saldırıları yüzünden 3 yıldır yapılamayan İran'dan yolcu treni seferleri, güvenlik sorununun ortadan kalkmasıyla yeniden başlıyor.



SEFERLER BAYRAMIN İLK GÜNÜ BAŞLIYOR

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın birinci gününden itibaren İran'dan demiryoluyla yolcu nakillerine başlanacağının müjdesini verdi. Bunun kent için çok önemli ve heyecan veren bir gelişme olduğunu vurgulayan Çiftci, şöyle konuştu:



"Son yıllarda ilimize İran'dan ciddi bir turist ilgisi var. Kapıköy Sınır Kapısı bu anlamda yoğun günler yaşıyor. Şimdi Van'a İran'dan demiryolu üzerinden de yolcu nakilleri olacak. Bu ilimizin, esnafımızın ve ticaretimizin gelişmesi açısından ciddi hareketlilik kazandıracak. Vanlılar olarak ona uygun altyapıları hazırlamamız gerekiyor. Hep birlikte turistlerimizi en iyi şekilde ilimizde ağırlayacağız ve hizmet kalitemizi arttıracağız. Bunu sağlarsak süreklilik olur ve yolcu akışı sürekli hale gelir. İnsanlarımız için ciddi kaynak oluşturur"



Geçmiş yıllarda yapılan İran'dan trenle yolcu seferlerinin bazı sorunlar nedeniyle durduğunu anımsatan Çiftci, bayramın birinci günü başlayacak seferlerin sürekli hale gelmesini diledi.



Çiftci, Vanlıların her zaman Kapıköy Sınır Kapısı'na ciddi hassasiyet gösterdiğine dikkati çekerek "Biz sınır kapımıza büyük önem veriyoruz ancak buraya gelen misafirlerimizi de sahiplenmeliyiz. İnşallah buradaki kapasiteyi artıracağız ve turistlerin daha uzun konaklamalarını sağlamak için yeni çalışmalar yapacağız" diye konuştu.



"YOLCU VAGONLARI HAZIR"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkanı Necdet Takva da İran ile ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Ankara'da İran Büyükelçisi ile bir görüşme yaptıklarını, tren seferleri konusunun da bu toplantıda gündeme geldiğini söyledi.



İranlı turistlerin Kapıköy Sınır Kapısı'ndan trenle ülkeye gelişlerinin sağlanması gerektiğini büyükelçiye ilettiklerini aktaran Takva, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Büyükelçinin ifadesi çerçevesinde, buna hazır olduklarını, yolcu vagonlarının hazır olduğunu sadece yerel kaynakların özellikle Van Valiliğinin güvenlikle ilgili sorunun olmayacağına dair beyanda bulunmasını talep etmişlerdi. Bunun ardından kente gelerek valimize yazıyla bildirdik. İlgili mercilere valiliğimizin bu yönde bir girişimde olduğunu biliyoruz. İranlı yolcuların trenle ülkemize girişinin sağlanacağı müjdesini aldık"



Takva, son zamanlarda İranlı turistlerin kente yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizerek yaşanan bu gelişmenin iki ülke arasında vatandaşların rahat seyahat etmesine zemin oluşturması adına önemli olduğunu bildirdi.



"VAN, TÜRKİYE'NİN EN GÜVENLİ KENTLERİNDEN BİRİ"

Yolcu tren seferlerinin 2015'ten bu yana yapılmadığına işaret eden Takva, şunları kaydetti:



"Tren vagonlarına yönelik birtakım taciz eylemlerinin olduğunu biliyoruz. O süreçten sonra bizim ülkemizin ve İran hükümetinin ilgili makamları yolcuların güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla böyle bir tedbir almışlardı ancak gelinen noktada ilimizin, Türkiye'nin en güvenli kentlerinden biri olduğunu gerçeğini yadsımamak gerekiyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz bu kentte yaşıyoruz ve burası Türkiye'nin en güvenli kentlerinden biri. 3 yıl aradan sonra İranlıların tren yolculuğuyla ülkemize giriş yapmalarının önü açılacak. Haftada 3 kez planlanıyor ve ihtiyaca göre vagon sayıları artabilir. Kentimiz, ve ekonomimiz açısından çok önemli bir gelişme"



İran'ın başkenti Tahran'dan kalkacak yolcu treni, Tebriz-Salmas-Hoy kentleri güzergahından Van'a gelecek.