Yerli turist, bu yıl daha erken davrandı

Geçen yıl dolulukların artmasıyla istediği tesiste yer bulamayan yerli turist bu yıl tatil planlarını erkene aldı. Erken rezervasyon kampanyalarının ilk döneminde talep, geçen yıla göre yüzde 50 arttı. Tesislerde geçen yıl iki kat fiyat zamla karşılaşan yerli turist, bu yıl erken rezervasyona sarıldı. Yerli turist, önceki yıllarda tatil planını ortalama 3 ay önceden yaparken, bu yıl ileriye dönük alışveriş süresini nerdeyse 6 ay önceye çekti.

Geçen yıl döviz kurlarında yaşanan fiyat hareketleri, en çok yerli turisti etkilemiş, artan yabancı turist sayısı ile birlikte Türkiye'deki otel fiyatları yükselmişti. Birçok tesis erken rezervasyon döneminde bile fiyatlarına yüzde 50'den fazla zam yapmıştı. Hatta yaz başında fiyatlar nerdeyse 2'ye katlanmıştı. Tatilci seçim nedeniyle de planlarını ertelemek zorunda kalmıştı.

Bu yıl geçen yılın aksine fiyatlar konusunda daha sakin bir dönem yaşanırken, erken rezervasyon ilk döneminde yüzde 50 gibi yüksek indirim oranlarına sahip. Ayrıca, iptal sigortalarının yaygınlaşması, değişiklik yapılabilmesi, tatil planlarını erkene alabilme cesaretini artırdı. Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklamada yurt içi harcamalarında taksit sınırı 9 aya çıkarıldı. Tüm bunlar da yerli turistin erken rezervasyonun ilk dönemine yoğun ilgi göstermesine sebep oldu.

Erken rezervasyon döneminde özellikle ultra her şey dahil (UHD) ve her şey dahil (HD) hizmeti veren ve aile konsepti ile balayı konsepti sunan otellere ilgi gösteriliyor. Bölge olarak ise Bodrum, Belek ve Kemer öne çıkıyor.



VERGİYİ KİM ÜSTLENECEK?

Bu arada nisandan itibaren devreye girecek olan konaklama vergisini, erken rezervasyon durumunda kimin üstleneceği merak konusu. Vergi oranları 1 Nisan 2020 itibarıyla yüzde 1, 1 Ocak 2021'den itibaren ise yüzde 2 olarak uygulanacak.



Eresin, şunları söyledi: "Birçok otel sezonu vergiden önce satacak. Acenta 'bu fiyattan sattım', müşteri de 'bu fiyattan aldım' diyecek. Oteller kalan misafir için kesilen oda faturasının yüzde 2'sini misafirden tahsil etmek zorunda, bu da net satış fiyatlarını ortaya çıkaracak. Hem oteller hem acenteler bu uygulamadan zarar görecek"



İLGİ GÖSTERMESİNE SEBEP OLDU

Kriz yılı 2016'dan sonra 2017'de sektör yerli turiste sarılmıştı. Hatta 2017'de erken rezervasyonlar normal bitiş dönemi olan marttan, hazirana kaymış, indirim oranları da azalmamıştı.



Cornelia De Luxe Resort Genel Müdürü Ali Şahin de "Bazı otel 'ben öderim', bazısı 'müşteriye yansıtırım' diyor. Erken rezervasyonla satılan oda sorun olacak. Misafire yüklersek, misafir itiraz edebilir. Tur operatörleriyle de kontratlar belli fiyattan yapıldı. Yabancı turist getiren tur operatörleriyle de yapıldı" diye konuştu. Tatilbudur.com Genel Müdürü Onur Otruş da "Müşteri otelde ödemeli" dedi.



Yabancı turist sayılarındaki artışlarla, 2018'de otellerin yerli turiste ayırdığı kapasite yüzde 20'ye, 2019'da ise yüzde 15'e düşmüştü. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Kasımda yüksek indirim oranlarıyla beraber kampanyalar yoğun talep gördü. Şu an yüzde 50'nin üzerinde talep artışı var" dedi.



VİDEO: GÖBEKLİTEPE, NATİONAL GEOGRAPHİC DERGİSİNİN 2020 LİSTESİNE GİRDİ