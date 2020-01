Yıldız Dağı Kayak Merkezi yeni yatırımla büyüyecek

Yarıyıl tatilinde binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yeni inşa edilecek otelle yatak kapasitesi artırılacak.



Kayak pistlerinin eğimi, yüksekliği, pistlerdeki kot farkı, pist çeşitliliği, kar kalitesi, karın kalış süresi ve yaz aktiviteleriyle Anadolu'nun parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayakseverlere 2014-2015 kış sezonundan bu yana hizmet veriyor.



İl merkezine 58 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 metre yükseklikte bulunan dağdaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ve 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler bulunuyor.

Merkezde bulunan otelde konaklamak isteyenlere sıcak, temiz ve huzurlu bir ortam sağlanıyor. Kış ve yaz aylarında hizmet veren otelde 36 standart ile 2 süit oda bulunuyor. Dağ manzaralı 110 yatak kapasiteli otel, misafirlerine her türlü imkanı sunuyor.



Yoğun ilgi gören Yıldız Dağı'na yeni bir otel daha inşa edilerek yatak kapasitesinin artırılması hedefleniyor.



İl Özel İdaresinin şirketi Buruciye AŞ tarafından işletildiği için "ekonomik kayak tatili" imkanı sunulan merkez, yarıyıl tatilinde binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.



YENİ OTEL PROJESİ

Sivas Valisi Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, merkezin her sezon üstüne koya koya bir noktaya geldiğini belirterek, "Hakikaten bu yatırıma değmiş, bölgenin en güzel cazibe merkezlerinden oldu. Türkiye'de adından söz ettirmeye başladı" dedi.



Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin konaklama anlamında yaklaşık 250 kişiye hitap ettiğini dile getiren Ayhan, bunu sayı olarak artırmayı hedeflediklerini aktardı.



Ayhan, konaklama sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatarak şunları kaydetti:



"Geçen yıl 193 bin ziyaretçimiz vardı. Birçok kişiye yeterli odamız olmadığı için konaklama anlamında 'yok' demek durumunda kaldık. Bunu giderebilmek için de otel projemiz var, şu an belirli bir noktaya geldik. İnşallah kısa zamanda devreye almaya çalışacağız. Sıcak Çermik ile Yıldız Dağı bağlantı yol ihalesi yapıldı. O da en kısa zamanda bu sezon başlayacak ve bitecek. Bunlar bittikten sonra dağla ilgili fiziki anlamda, nitelik anlamında, ihtiyaç anlamında, yani kayakta olmazsa olmaz her şey bu dağa yapılmış olacak. Bundan sonra bol bol iyi eğitim vereceğiz, iyi hizmet vereceğiz, iyi tanıtım yapacağız ve dağı cazibe merkezi haline getireceğiz"

YAZ DÖNEMİNDE TEMELİNİN ATILMASI HEDEFLENİYOR

150 odalı ve 450 yatak kapasiteli yeni otel projesinin hazır olduğunu, finans sorununu çözdüklerinde inşaata başlayacaklarını ifade eden Ayhan, otelin birçok ihtiyaca cevap verebilecek şekilde olacağını söyledi.



Ayhan, otelde kongrelerin yapılacağını dile getirerek, "Havuzları, saunaları, toplantı salonları yani sadece konaklama anlamında değil, şehir merkezindeki 5 yıldızlı otel standardında yapacağız. Birçok sosyal ihtiyacı da giderecek şekilde yapacağız. Projemiz bitti, küçük birkaç detayımız kaldı, inşallah onu da hallettikten sonra başlayacağız" diye konuştu.



Otelin yapılacağı alanın hazır olduğunu belirten Ayhan, bu yaz döneminde temelini atmayı hedeflediklerini aktardı.

"İZMİR'DEN, İSTANBUL'DAN VE ANTALYA'DAN MİSAFİRLERİMİZ VAR"

Ayhan, nitelikli dağcıların Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne gelmeye başladığını aktararak, şöyle devam etti:



"Bir altyapı da oluştu, her yıl bin kayakçıya eğitim veriyoruz. Çevre illerden çok gelen var, reklamlar verdik ve etkisini göstermeye başladı. İzmir'den, İstanbul'dan ve Antalya'dan misafirlerimiz var. Yurt dışına gitmeyi düşünürken reklamlarımızı görüp gelenler var. Dolayısıyla buranın bilinirliği giderek artıyor. Burası gerçekten herkese hitap edebilecek ve ekonomik bir kayak merkezi olmaya gayret gösteriyoruz. Ticari bir mantığımız yok, zarar etmeden bu milletin, bu şehrin evlatlarına, bölgenin insanlarına hizmet vermek istiyoruz"