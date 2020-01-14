Yunanistan'ın doğusunda en çok Türkler harcadı

Yunanistan'da, Türk-Yunan sınırı yakınındaki Doğu Makedonya ve Trakya bölgesinde en fazla harcama yapan yabancı turistler Türkler oldu.



Yunanistan Bankasının (BG) verilerine göre, 2019'un ilk üç çeyreğinde bölgede turizmden elde edilen gelir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 arttı.



547,9 milyon euro olarak açıklanan turizm gelirine en büyük katkıyı 136,8 milyon euro'luk harcamayla Türk turistler yaptı.



KİŞİBAŞI 195 EURO

Ekim 2019'a kadar bölgeyi ziyaret eden yaklaşık 700 bin Türk turist, kişi başına ortalama 195 euro harcadı.



BULGARLARIN SAYISI FAZLA HARCAMASI AZ

Listenin ikinci sırasında da sayıları Türk turistlerden 3,5 kat fazla olmasına rağmen toplamda 116,9 milyon euro harcama yapan Bulgar turistler yer aldı. Sayıları 2,5 milyonun üzerinde olan Bulgar turistler kişi başı 43,5 euro bıraktı.

ALMANLAR DÖRDÜNCÜ



Bölgeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı sıralamasında Romen turistler üçüncü, Alman turistler dördüncü sırada yer aldı.

DEDEAĞAÇ İLK SIRADA



Kara yoluyla Meriç bölgesinden Yunanistan'a giriş yapan Türk turistlerin büyük bölümü Dedeağaç bölgesindeki destinasyonları tercih ediyor.