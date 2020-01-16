Yurtdışına ekonomik uçak bileti (AnadoluJet, Sabiha Gökçen'den 28 yurtdışı noktaya uçacak)

Türk Hava Yolları’nın (THY), Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarını sonlandırması sonrası AnadoluJet markası ile Mart ayı sonunda yurtdışı uçuşlarına başlıyor.

THY'nin düşük maliyetli (low cost) hava yolu markası olan AnadoluJet, 29 Mart’tan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan başlatacağı 16 ülkede 28 uçuş ile dünyaya açılacak. Yeni uçuşlar için biletler AnadoluJet ve THY satış kanallarında satışa açıldı.

UÇAK İÇİ YEMEK İKRAMI VERİLECEK

İlker Aycı

Yeni planlama ile ilgili açıklamada görüş bildiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 29 Mart itibarıyla THY markaları gibi AnadoluJet’in kapılarını da dünyaya açacağını belirterek, “Anadolu’yu bir uçtan bir uca bağlayan alt markamız inanıyorum ki ekonomik uçuşları ile dünya şehirlerini birbirine başarıyla bağlayacak” dedi. AnadoluJet, Turkish DO&CO tarafından hazırlanan uçak içi ücretsiz ikram servislerine de devam edecek.

İLK PLANDA 1.2 MİLYON KOLTUK

AnadoluJet tamamı ekonomi sınıfından oluşan uçakları ile koltuk kapasitesinde yüzde 22’lik artış sağlayarak, daha fazla yolcuya daha uygun fiyatlı hizmet sunacak. Yeni strateji ile arz edilen ek koltuk sayısı 1.2 milyon olacak. Yeni uçuş planlaması yurt içi ve dışı uçuşlardaki bağlantılı uçuşlara da yüzde 30’un üzerinde katkı sağlayacak.

İŞTE ANADOLUJET'İN YURTDIŞI HATLARI

Anadolu Jet, KKTC, Kuveyt, Dubai, Bağdat, Bahreyn, Bakü, Cidde, Erbil, Riyad, Tahran, Tel Aviv, Tiflis, Dammam, Abu Dabi, Medine, Amsterdam, Barselona, Berlin, Brüksel, Düsseldorf, Frankfurt, Londra, Milano, Münih, Stuttgart, Paris, Roma, Viyana’ya uçacak. AnadoluJet, 29 Mart’tan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan başlatacağı 16 ülkede 28 uçuş ile dünyaya açılacak. Yeni uçuşlar için biletler satışa açıldı.

BİR UÇUŞ HİKAYESİ (NTV ORIGINALS)