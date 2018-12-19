Elektronik cihazların hayatımızdaki yeri artarken, kullanım ömürleri giderek kısalıyor.



Örneğin bir bilgisayarın ya da cep telfonunun ortalama ömrü ikibinli yılların başında 4-5 yıl iken günümüzde 2 yıla kadar düştü. Eski elektronik eşyalar ise çöpe gidiyor.



Dünyada geçen yıl 47 milyon ton elektronik atık oluştu, bu atığın değerinin ise 55 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.



Dünyada 2016 yılında 44,7 milyon ton elektronik atık oluştu. Gözümüzde canlandırırsak, 4 bin 500 eyfel kulesi büyüklüğünde bir yığından bahsediyoruz.



Bunun 2017 yılında ise 46 milyon tona ulaştığı ifade ediliyor.



Çöpe giden bu elektronik atıkların değerinin 55 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.



2016 yılında ortaya çıkan elektronik atıkların sadece 8,9 milyon tonu, yani yüzde 20'si geri dönüştürüldü.



NASIL OLUYOR DA ATIKLARIN DEĞER BU KADAR YÜKSEK OLABİLİYOR?



Bunun cevabı elektronik ürünlerde kullanılan değerli metallarde gizli. Cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi ürünlerde altından, gümüşe, alüminyumdan paladyuma, bakıra kadar birçok değerli element kullanılıyor.



2016 yılında atık hale gelen 44,7 milyon ton elektronik cihazda parasal değeri 18,8 milyar doları bulan 500 ton altın, 15 milyar dolar değerinde 12,2 milyon ton plastik, 9,5 milyar dolar değerinde 2,2 milyon ton bakır, 3,6 milyar dolar değerinde 2,5 milyon ton alüminyum, 3,6 milyar dolar değerinde 16,3 milyon ton demir, 3,4 milyar dolar değerinde 200 ton paladyum ve 884 milyon dolar değerinde 1,6 milyon ton gümüş bulunuyordu.



Yapılan araştırmalar geri dönüşümden elde edilen değerli malzemenin, sıfırdan maden çıkarmak kadar karlı olduğunu gösteriyor.



Aslında ceplerimizde de bir servet taşıyoruz.



Atık hale gelen cep telefonları bile tek başına 9,5 milyar dolar değerinde.



Her bir cep telefonunda onlarca değerli metal kullanılıyor.



100 bin akıllı telefonda, toplam bin 900 kilo alüminyum, 770 kilo kobalt, 710 kilo bakır, 93 kilo tungsten, 42 kilo kalay, 11 kilo nadir dünya elementleri, 7,5 kilo gümüş, 1,8 kilo tantalum, 970 gram altın ve 100 gram da paladyum bulunuyor.



Dünyada her yıl 1,7 milyar adet cep telefonu satıldığı düşünüldüğünde ceplerde gezen servetin boyutu da ortaya çıkıyor.

