Battaniye ve deri sektörüyle ön plana çıkan Uşak'taki fabrikalarda her gün yaklaşık bin 500 ton tekstil atığı ortaya çıkıyor.
Bu atıkların geri dönüşümle tekrar kullanılması için başlatılan hareket kısa sürede sonuç verdi.
Bu atıkların geri dönüşümle yeniden kullanılması için 100'e yakın firma faaliyet göstermeye başladı.
Bir yılda 500 bin ton tekstil atığı ipliğe dönüştürüldü.
Bu rakam Türkiye'de ekili pamuk alanının yüzde 17'sine karşılık geliyor. Uşak'ta geri dönüşüm tesislerinde çalışanların sayısı 12 bine yakın. Türkiye'de tekstil atıklarının geri dönüşümünde kent yüzde 80'lik bir paya sahip.
Uşak'ta hayata geçen geri dönüşüm hareketinin tekstil üretiminin yoğun olduğu diğer kentlerde uygulanması planlanıyor.
ÇÖPTEN GELEN ENERJİ