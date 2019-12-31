Barack Obama 2019'daki favori şarkılarını paylaştı

Barack Obama, sosyal medya takipçilerine kültürel tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor. Yıl boyuncu Instagram hesabından kültürel önerilerde bulunan ABD'nin eski başkanı Barack Obama yıl sonunda da geleneğini devam ettirdi.

2019 İÇİN 3. LİSTE

Önceki gün favori kitaplarını dün ise izlediği film ve dizileri paylaşan Obama bugün de 2019'daki favori şarkılarını listeledi.

35 ŞARKI ÖNERDİ



Hip-hop'tan country müziğe farklı tarzlardan 35 farklı şarkı öneren ABD eski başkanı paylaşımının altına "Umarım uzun bir yolda size eşlik edecek ya da egzersiz yaparken dinleYEcek 1-2 parça bulursunuz" notunu düştü.

