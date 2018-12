Denizlerdeki plastik kirliliği her geçen geçen gün artıyor. Her yıl yüz binlerce ton plastik okyanuslara karışıyor. Son araştırmaya göre küçük planktonlardan dev balinalara yüz bin deniz canlısı plastikleri tüketiyor.



Bunun nedeni plastiğin deniz canlılarına sadece yiyecek gibi gözükmesinden değil kokmasından da kaynaklanıyor.



Araştırmaya göre plastikten yayılan bir kimyasal madde özellikle balıkları kendisine çekiyor.



Yaklaşık 100 bin deniz canlısının plastik çöpler yüzünden öldüğü tahmin ediliyor.

Bu durum hem insanlar hem de deniz canlıları için büyük tehlike demek. Geçtiğimiz yaz Tayland'da kıyıya vuran bir balinanın midesinden toplam sekiz kilogram ağırlığında 80 plastik poşet çıkartılmıştı.



2015'te yapılan bir araştırmaya göre her yıl okyanuslara sekiz milyon ton plastik giriyor.



Önlem alınmadığı takdirde 2025 itibariyle okyanuslara yılda 17 buçuk milyon ton plastik atık girebileceği belirtiliyor.



BALİNANIN MİDESİNDEN 6 KG ÇÖP ÇIKTI