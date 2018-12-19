Naylon poşetler, hem doğada hem de insan vücudunda geri dönüşümü olmayan hasarlar bırakabiliyor. Dünyada kullanım oranları kritik seviyelerde.



Tüketiciler yılda 500 milyar ile 1 trilyon arasında plastik poşet kullanıyor. Bu, yılda kişi başına en az 150 poşet demek.



Saniyede ise 160 bin plastik poşet kullanılıyor. Ortalama 12-15 dakika kullanılan plastik poşetler, çöplerle birlikte doğaya atılıyor.



Yok olma süresi bin yılı bulabiliyor.



Plastik poşeti kimi ülkeler yasaklıyor, kimileri ise ücretlendirip sınırlandırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece iki eyalette yasak.



Hawaii ve California'da marketlerin ücretsiz olarak plastik poşet dağıtmasına izin yok.

10 eyalette ise plastik endüstrisinin zaferi söz konusu. Lobi faaliyetleri sonucu, plastik poşet yasağının önüne geçildi.



Bazı eyaletlerde ise kısıtlı kullanım için adımlar atıldı.



Dünya genelinde ise en az 32 ülkede plastik poşet yasağı var. Bunun neredeyse yarısını Afrika'daki ülkeler oluşturuyor.



Kenya'da naylon poşetleri üreten, satan ya da ithal edenler 19 bin dolar para cezası ve 4 yıla kadar hapisle karşı karşıya kalabiliyor.



Çin'de ise marketlerde naylon poşet kullanımı 2008 yılında yasaklandı veya kısıtlandı.

Bu girişim sonucu poşet kullanımı yüzde 60 oranında azaldı. Yine de Çin, kirlilikten kurtulamadı.



18 ÜLKEDE POŞET KULLANIMI ÜCRETLİ



Sınırlandırmayla birlikte kullanım oranları İrlanda'da yüzde 90 , Portekiz'de yüzde 85 düştü.

Almanya'da süper marketlerde naylon poşet yasak değil ancak genelde ücrete tabi. Avrupa'da en az plastik kullanımı ise Danimarka'da. Ülkede yılda kişi başına sadece 4 poşet düşüyor.



DAHA ÇOK GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ÜRÜN, DAHA AZ PLASTİK