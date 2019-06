Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)’nin hazırladığı rapora göre, ortalama bir insan her hafta bir kredi kartı büyüklüğünde yaklaşık beş gram plastik yutuyor.



Rapora göre dünya genelinde insanlar her yıl, 1 milimetreden küçük yaklaşık 102 bin plastik parçası yutuyor bu da 250 gram plastik anlamına geliyor. Bu plastiğin yüzde 90’ının musluk sularından ya da plastik şişe sularından geliyor.



Telegraph gazetesinin aktardığına Avustralya’daki Newcastle Üniversitesi’nden araştırmacılar insanların ağız yoluyla aldığı plastiklerle ilgili 50’den fazla araştırma yaptı.



Buna göre ortalama bir insan, her hafta içtiği sulardan bin 769 partikül, parça kabuklu deniz hayvanlarından 182 partikül ve tuzlardan ve biradan 11 parça plastik partikülü biradan geliyor.

MUSLUK SULARININ YÜZDE 72'Sİ PLASTİK İÇERİYOR



Avrupa’da musluk sularının ortalama yüzde 72’sinin plastik içerdiği, her bir yarım litre suda iki plastik partikülünün bulunduğu belirtildi.



Ağız yoluyla plastik alımının insan sağlığına verdiği uzun dönemli zararlar konusunda henüz kesin bir bilgi olmamasına karşın bazı araştırmalar belli bir seviyenin üzerindeki plastik alımı ve plastif liflerinin nefes yoluyla çekilmesinin solumun yollarında hafif iltihaplanmaya yol açabileceğini gösteriyor.

GENETİK MUTASYON TEHLİKESİ



Bazı plastiklerin taşıdığı kimyasalların ise cinsel işlevsizlik, kısırlık ve genetik mutasyon ve kanser gibi hastalıkların artışına yol açabileceği belirtiliyor.



Gazeteye göre İngiltere’de her yıl 7.7 milyar adet plastik su şişesi kullanıyor ve bunların yarısından daha azı geridönüşüme gönderiliyor. Bunun anlamı da İngiltere’de her gün 16 milyon su şişesi çöpe gidiyor.

