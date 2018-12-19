Dünyada yılda 1,3 milyar ton yemek israf ediliyor. Tonlarca yemek artığı çöpe gidiyor. Oysa çöpe giden gıdaları dönüştürmek mümkün.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yemekhanesinden ve çay ocaklarından çıkan organik atıkları organik gübreye dönüştürüyor.

Makineye her türlü yemek artığı ve çay posası atılabiliyor. Ancak peçete, izmarit gibi atıkların atılmaması gerekiyor.



Çalışma prensibi ise oldukça basit. Her 10 kilo atığın ardından, cihaza 1 kilogram da talaş atmak gerekiyor.



Yaklaşık 1 ay boyunca makine atıklar ile besleniyor. 1 ayın sonunda ise 250 - 300 kilogram civarı organik gübre elde ediliyor.



Çıkan gübre paketlenerek hem personele dağıtılıyor hem de Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne gönderiliyor.



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