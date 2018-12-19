Sadece deniz canlıları değil, insanlar da bilmeden plastik yiyor.



Avusturya'nın Viyana Üniversitesi'nin yaptığı, Avrupa genelinde binlerce kişinin katıldığı araştırma korkutucu bir gerçeği ortaya çıkardı.



Tüm deneklerin bağırsaklarında mikroskopik plastik parçaları bulundu.



Şimdiye kadar yapılan araştırmaların deniz canlıları üzerine odaklandığını söyleyen Avusturyalı araştırmacılar ilk kez insan vücudunda plastik tespit edildiğini açıkladı.



Su ve yiyecekler yoluyla vücuda giren mikro plastiklerin kana karışıp lenflerde ve karaciğer ile böbreklerde hasara yol açabileceği belirtiliyor.



Uzun vadeli etkileri ise henüz bilinmiyor.



Mikro plastiklerin en fazla pet şişelerden kaynaklandığını belirten uzmanlar, plastik yiyecek ambalajlarının da tehdit unsuru olduğunu açıklıyor.



2015'te yapılan bir araştırmaya göre, her yıl okyanuslara sekiz milyon ton plastik karışıyor.



Küçük planktonlardan dev balinalara yüz bin deniz canlısı türü plastikleri tüketiyor.



Balık türlerinin yüzde 70'inin vücudunda plastik olduğu biliniyor.



Dünyadaki musluk sularının yüzde 80'inde de plastik parçacıkları bulunduğu ortaya çıkmıştı.

SOFRA TUZUNDA BİLE PLASTİK VAR



Yapılan bir başka araştırma da sofra tuzunda bile plastik olduğunu gözler önüne serdi. dünya çapında satılan sofra tuzlarının yüzde 92'sinde mikro plastik bulunduğu belirtiliyor.



Bilim insanları, bu plastiklerin uzun vadede dünyadaki yaşam için büyük bir tehdit olduğu uyarısında bulunuyor.



PET ŞİŞELER FORMAYA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR