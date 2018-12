Zonguldak'ta yaşayan emekli öğretmen Mehmet Türkçelik, sahilden topladığı ağaç ve taş parçalarına yüz şekillerinin yanı sıra çeşitli motifler işleyerek yaptığı çalışmalarla görenlerin beğenisini kazanıyor.



Evli ve 2 çocuk babası 63 yaşındaki Türkçelik, "Bunlar benim dünyam." dediği ağaç ve taş parçalarını toplamak için her sabah Çaycuma ilçesine bağlı Filyos sahiline iniyor.



Burada topladığı malzemeleri atölyesine getiren Türkçelik, yüz şekillerinin yanı sıra çeşitli motifleri bu parçalara işleyerek sergiliyor.



"TOPLADIĞIM HER PARÇANIN RUHU VE ÖYKÜSÜ OLDUĞUNA İNANIYORUM"



Mehmet Türkçelik, topladığı her parçanın bir ruhu ve öyküsü olduğuna inandığını söyledi.



Topladığı parçaları atölyesine getirdiğini anlatan Türkçelik, bu malzemeleri işleyerek birer "sanat eseri"ne dönüştürmeye çalıştığını dile getirdi.



Türkçelik, Karadeniz'in fırtınalı dönemlerinin kendisi için bereketli zamanlar olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:



"Fırtına çıksa da biraz ağaç, taş atsa diye düşünürüm. Bu yaptıklarım fırtınanın bereketidir. Uygun ağaç parçalarını ve taşları alarak atölyemde yüzler yaparım. Bunu yaparken de ağaç ve taşla anlaşırız. Onları zorlamadan, uygun şekiller ortaya çıkarırım. Atık taşları çakı yardımıyla oyarak burun, ağız ve yüzlerini ortaya çıkarırım. Çalışmalarım kendiliğinden şekilleniyor. 'İlla ki bu şekilde yapacağım.' diye bir şey yok."



Son zamanlarda farklı kültürlere ilgi duymaya başladığını ve bunlara ait işaretleri araştırdığını dile getiren Türkçelik, "Simgeler, işaretler var. Topladığım bu ağaç ve taş parçalarının üzerine bu işaretleri oyarak işledim" dedi.



"AĞAÇ VE TAŞLARLA YAŞIYORUM"



Türkçelik, atölyesine ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin çalışmalarını çok beğendiğini dile getirerek, "Kendime özgü çalışıyorum. Aklım ne diyorsa ona göre çalışıyorum. Çeşitli yüzler üretiyorum, ağaç ve taşlarla yaşıyorum. Başkalarının olumlu tepkileri bu anlamda beni mutlu ediyor. Filyos'a gelip de atölyemi görülecek yer olarak seçmeleri beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.



Bu çalışmaları yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Türkçelik, "Ruhumu temizliyor. Bazı zamanlar yoruluyorum, 'Biraz daha çalışmam lazım.' desem de gücüm yetmiyor ve evime üzülerek gidiyorum. Çünkü aklımda yapacak şeyler kalıyor. Atölyemde sürekli bir şeyler üretmek istiyorum. Bu dünyada insanın ruhunu temizleyecek bir şeylerle uğraşması çok değerli. Bu bakımdan doğada olan her şey sanata dönüştürülebilir diye düşünüyorum. Felsefem budur" ifadelerini kullandı.