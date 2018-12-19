DenizTemiz Derneği Turmepa, 24 yıldır deniz ve çevre temizliği için çalışmalarını sürdürüyor.



Belirli aylarda deniz temizliği yapan dernek, denizlerden çıkan atıkların bir kısmını müzesinde sergiliyor.



Turmepa sıfır atık projesine de destek veren derneklerden.



Dernek yaz kış denizlerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor, dalgıçlar kıyılara yakın bölgelerde temizlik yapıyor.



Turmepa bugüne kadar denizden binlerce atık çıkardı çıkarmaya da devam ediyor, atıkların bir kısmı sergileniyor dikkat çeken parçalar da var, örneğin mangal, bir otomobil direksiyonu, bisiklet hatta bir bebek arabası.



Belki de bunların çoğu denize bilinçli olarak atılmadı ama burda da devreye bilinçli olmak giriyor.



Turmepa, su altı atık müzesinde sadece bisiklet ya da bir bebek arabası yok.



Örneğin bir lavabo, bir bilgisayar, cep telefonları, kredi kartları müzede sergileniyor.

Turmepa, bugüne kadar 18 milyon öğrenciye deniz ve çevre eğitimi verdi.



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