12 Dev Adam elemelere galibiyetle başladı

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri B Grubu maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uruguay ile Kanada'nın Victoria kentinde karşılaştı.



NTV'den canlı yayınlanan maça iyi başlayan taraf ay-yıldızlılar oldu. Yüksek yüzdeli isabetli hücumlarla ilk çeyreği 27-22 önde geçerken, devreyi de 43-37 üstünlükle noktaladı.



Üçüncü çeyrekte hücum ritmi düşen 12 Dev Adam, rakibinin dönüşüne engel olamadı. Bir dönem Anadolu Efes forması giyen Jayson Granger önderliğinde çeyrek sonunda öne geçmeyi başaran Uruguay son 10 dakikaya 2 sayı üstünlükle geçti: 63-61.



Son periyotta Cedi Osman sahneye çıktı ve bitime 4 dakika kala Milli Takım yeniden öne geçti. Maçın son bölümünde skor üstünlüğünü korumayı başaran 12 Dev Adam parkeden 95-86 galip ayrıldı.



A Milli Takım'da Cedi Osman 27 sayı, 9 ribaund, 4 asist, Alperen Şengün 15, Melih Mahmutoğlu 10 sayıyla oynadı. Uruguay'da ise Jayson Granger 25 sayı, 10 asist, 5 ribaund, Mathias Calfani 16, Esteban Batista 12 sayı üretti.



Milli Takım'da Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.



Milliler grubun ikinci ve son maçında Çek Cumhuriyeti ile 1 Temmuz Perşembe TSİ 05.35'te karşılaşacak ve mücadele NTV'den canlı yayınlanacak.



Gruplarını ilk 2'de tamamlayan takımlar, çapraz eşleşme usulüyle yarı finalde karşılaşacak. Yarı final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını finale yazdıracak. Final maçını kazanan takım, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazanacak.