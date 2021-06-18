12 Dev Adam'dan farklı prova

FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Rusya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve NTV'den canlı yayınlanan mücadeleyi 12 Dev Adam 80-62 kazandı.



A Milli Takım, Rusya ile yarın saat 20.00'de rövanşta karşılaşacak ve mücadele NTV ve ntv.com.tr'den canlı yayınlanacak.



Millilerin Venezuela ile yapacağı hazırlık maçı konuk ekipteki corona virüs vakaları nedeniyle iptal edilmişti.



A Milli Erkek Basketbol Takımımız, olimpiyat elemeleri grubundaki ilk maçını 30 Haziran'da Uruguay, ikinci maçını 1 Temmuz'da Çekya ile oynayacak.