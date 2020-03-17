2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ertelendi

Norveç Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) bir yıl ertelendiğini duyurdu.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 17.03.2020 - 16:08

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Norveç Futbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl ertelediği ve turnuvanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenleneceği ifade edildi.

UEFA, yeni tip corona virüsle ilgili gelişmeleri üye ülke federasyonlarının telekonferansla katıldığı bir toplantıyla bugün masaya yatırıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI DA ASKIYA ALINDI

Ayrıca Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları da askıya alındı. Maçların haziran ayı içinde yapılma ihtimali bulunuyor.

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