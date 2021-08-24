2020 Tokyo Paralimpik Oyunları başladı

16. Yaz Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni dün Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirildi.

Oyunlarda, 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 22 branşta yaklaşık 4 bin 400 sporcu mücadele edecek.



Müsabakalar ise 25 Ağustos Çarşamba günü (bugün) golbol, yüzme, masa tenisi, tekerlekli sandalye eskrim, tekerlekli sandalye basketbol, bisiklet, tekerlekli sandalye ragbi branşlarında yapılacak müsabakalarla başlayacak.

5 Eylül'de sona erecek organizasyonda Türkiye'yi, 13 branşta 87 sporcu temsil edecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, görme engelli para atlet Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı sporcusu Mücahit Günaydın taşıyacak.



Milliler, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmıştı.



2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli formayı giyecek sporcular ve branşları şöyle:



- Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (57)

Atıcılık: Ayşegül Pehlivanlar, Murat Oğuz, Hakan Çevik, Çağla Baş, Korhan Yamaç, Savaş Üstün, Suzan Çevik, Erhan Coşkuner, Aysel Özgan



Badminton: Zehra Bağlar, Emine Seçkin



Halter: Abdullah Kayapınar, Besra Duman, Nazmiye Muratlı, Sibel Çam, Yasemin Ceylan Baydar



Okçuluk: Sadık Savaş, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Bahattin Hekimoğlu, Sevgi Yorulmaz, Yağmur Şengül, Vedat Aksoy, Öznur Cüre, Fatma Danabaş, Nihat Türkmenoğlu, Zehra Özbey Torun



Tekerlekli sandalye tenis: Fatma Büşra Ün



Tekerlekli sandalye eskrim: Hakan Akkaya



Yüzme: Sümeyye Boyacı, Elif İldem, Beytullah Eroğlu, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu



Tekerlekli sandalye basketbol: Ferit Gümüş, Samet Toptaş, Deniz Acar, Selim Sayak, Özgür Gürbulak, Uğur Toprak, Volkan Gülem, İsmail Ar, Fikri Gündoğdu, Mücahit Günaydın, Ahmet Efetürk, Rıdvan Aksoy



Masa tenisi: Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Neslihan Kavas, Hatice Duman, Nesim Turan, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir, Nergis Altıntaş, Hamza Çalışkan



Atletizm: Zübeyde Süpürgeci, Hamide Doğangün



- Görme Engelliler Spor Federasyonu (21)



Golbol Kadın Takımı: Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Reyhan Yılmaz, Kader Çelik, Sevtap Altunoluk, Fatmagül Güler



Golbol Erkek Takımı: Tekin Okan Düzgün, Tuncay Karakaya, Abdullah Aydoğdu, Ekrem Gündoğdu, Hüseyin Alkan, Ebubekir Sıddık Kara



Judo: Ecem Taşın, Zeynep Çelik, Duygu Çete Artar, Raziye Uluçam, Recep Çiftçi



Atletizm: Oğuz Akbulut, Büşra Nur Tırıklı, Hakan Cira, Havva Elmalı



- Para tekvando (6)



Meryem Betül Çavdar, Gamze Gürdal, Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, Mahmut Bozteke, Fatih Çelik, Mehmet Vasıf Yakut



- Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (3)



Atletizm:

Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Fatma Damla Altın