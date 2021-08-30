2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Nihat Türkmenoğlu'ndan gümüş madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya elde etti.

Anadolu Ajansı 30.08.2021 - 15:48

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Nihat Türkmenoğlu'ndan gümüş madalya

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Paralimpik milli okçu Nihat Türkmenoğlu dünya rekoru kırarak çeyrek finale yükseldi

Paralimpik milli okçu Nihat Türkmenoğlu dünya rekoru kırarak çeyrek finale yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda, okçulukta erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya kazandı.

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Nihat, finalde olimpiyat ve dünya rekortmeni Çek sporcu David Drahoninsky ile karşılaştı.

Son sete 116-114 geride giren Nihat, final atışlarının ilkinde 124-123 öne geçti. Nihat, sonraki iki atışında 9 ve 10 puanlık isabet bulan Çek sporcuya, 8 ve 9 puanla karşılık verince altın madalyayı kıl payı kaçırarak maçı 142-141 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Çek sporcu David Drahoninsky, 142 puanlık atışıyla kendine ait paralimpik oyunlar rekorunu da egale etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakayı takip etti.

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