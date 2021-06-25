2021 - 95. Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta yapılacak? (Yarışacak atlar belli oldu)

Gazi Koşusu, bu yıl 95. kez gerçekleşecek. Türkiye Jokey Kulübü’nün bu yıl düzenlenecek olan Gazi Koşusu’nun tarihlerinin değiştiğini açıklamasıyla, 1926 yılından bu yana devam eden etkinliğin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, 95. Gazi koşusu ne zaman ve nerede yapılacak?

25.06.2021 - 13:26

2021 - 95. Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta yapılacak? (Yarışacak atlar belli oldu)

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94. Gazi Koşusu'nu Call to Victory kazandı

94. Gazi Koşusu'nu Call to Victory kazandı

Bu yıl 95. kez yapılacak Gazi Koşusu’nun tarihi değişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 17.15'te Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak.

İstanbul Veliefendi Hipodromu çim pistinde 2400 metre mesafede koşulacak olan koşuda, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, kupayı sahiplerine kazandırmak için piste çıkacak.

Yılın en önemli randevusunda bu yılki birincilik ödülü 2.100.000 TL olarak belirlenirken, ikinciye 840.000 TL, üçüncüye 420.000 TL, dördüncüye 210.000 TL, beşinciye de 105.000 TL yarış ikramiyesi dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3.134.100 TL’lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 3.737.850 TL’ye ulaşacak.

95. Gazi Koşusu’na, 22'si asıl ve 2’si yedek olmak üzere toplamda 24 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 22’si erkek, 2’si de dişi taylardan oluştu.

95. GAZİ KOŞUSU'NA KATILACAK ATLAR BELLİ OLDU

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 26 Haziran Cumartesi günü koşulacak 95. Gazi Koşusu'na katılacak atlar belli oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 95 yıldır kesintisiz düzenlenen, Türk yarışçılığının en büyük koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak. Bu yılki birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olan yarışta, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları mücadele edecek.

95. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

Numarası                      Safkan Sahibi                    Jokey
1 Anadolu Aslanı         G. Emre İçer                        Mehmet Kaya
2 Brave Gladiator         Hakan Saner                       Hüseyin Şimşek
3 Burgas                        Sanem Kahraman              Ahmet Çelik
4 Fiero Mio                   Muammer Kitapçı               Sadettin Boyraz
5 Giant Dream             Esra Atman                          Mustafa Çiçek
6 Gülüm Osman          Haci İpek                              Hışman Çizik
7 Just Unique              Ayşegül Kurtel                     Ayhan Kurşun
8 Kafkas Beyi              Burhan Şen                          Nurettin Şen
9 King Jackson           Serkan Aydın                       Mertcan Çelik
10 Malkoçhan             Mehmet Cahit Malkoç       Akın Sözen
11 Mamba Forever     Lale Melek Atman              Halis Karataş
12 Megaloman            Adnan Türkoğlu                  Kadir Tokaçoğlu
13 Overlord                  Duygu Fatura                       Tolga Yıldız
14 Real Runner            Melis Kurtel Emin               Gökhan Kocakaya
15 Red Luck                   Alp Şemsettin Evcimen   Müslüm Çelik
16 Runner of Darkness            Murat Bayar           Vahdettin Kaplan
17 Skyline                                  Taylan Arslan          Barış Kurdu
18 Strong Legs                          Sema Ulaş              Nevzat Avci
19 Turgutlu Efesi                      Hakan Özcan          Onur Öztürk
20 Villager Song                       Deniz Kurtel            Gökhan Gökçe
21 İllüzyon                                Ahmet Kurt              Özcan Yıldırım
22 Break the Chain                 Günsen Soyupak     Adem Aslan

GEÇTİĞİMİZ YILIN BİRİNCİSİ: CALL TO VİCTORY

94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan, 2.30.18'lik derecesiyle kazandı.

Geçtiğimiz yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilen yarışa 3 yaşlı safkan 15 İngiliz tayı katılmış, ikinciliği 2.30.55'lik derecesiyle "Lord Of Game" adlı tay, üçüncülüğü 2.31.24'lük derecesiyle "Kingsman" adlı safkan ve dördüncülüğü ise 2.31.49'lük derecesiyle "Coach" isimli at elde etmişti.

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