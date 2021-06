2021 - 95. Gazi koşusu ne zaman yapılacak?

Bu yıl 95. kez yapılacak Gazi Koşusu’nun tarihi değişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 17.15'te Veliefendi Hipodromu’nda yapılacak.



İstanbul Veliefendi Hipodromu çim pistinde 2400 metre mesafede koşulacak olan koşuda, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, kupayı sahiplerine kazandırmak için piste çıkacak.

Yılın en önemli randevusunda bu yılki birincilik ödülü 2.100.000 TL olarak belirlenirken, ikinciye 840.000 TL, üçüncüye 420.000 TL, dördüncüye 210.000 TL, beşinciye de 105.000 TL yarış ikramiyesi dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3.134.100 TL’lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 3.737.850 TL’ye ulaşacak.



95. Gazi Koşusu’na, 22'si asıl ve 2’si yedek olmak üzere toplamda 24 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 22’si erkek, 2’si de dişi taylardan oluştu.

Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) 95. Gazi Koşusu hakkında yayınladığı açıklama şu şekilde,

''12-13 Haziran hafta sonundan başlamak ve sadece Haziran ayı ile sınırlı olmak üzere, Cumartesi ve Pazar günlerinin yarış programları yer değiştirmiştir. Ankara-İzmir Pazar; İstanbul-Adana ise Cumartesi günleri icra edilecektir.

Covid-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında 31.05.2021 tarihinde Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi açıklanmıştır. Açıklanan kademeli normalleşme takvimine göre pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına yapılacak Gazi Koşusu başta olmak üzere Haziran ayında pazar günü koşması gereken önemli koşuların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde koşulmasına sebep olacağı dikkate alınarak, 12-13 Haziran hafta sonu yarış programlarından başlamak üzere Haziran ayı boyunca pazar günleri koşması gereken koşuların (İstanbul ve Adana) cumartesi gününe, cumartesi günü koşması gereken koşuların (Ankara, İzmir) ise pazar gününe alınmasına karar verilmiştir."

GEÇTİĞİMİZ YILIN BİRİNCİSİ: CALL TO VİCTORY

94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Call To Victory" adlı safkan, 2.30.18'lik derecesiyle kazandı.



Geçtiğimiz yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilen yarışa 3 yaşlı safkan 15 İngiliz tayı katılmış, ikinciliği 2.30.55'lik derecesiyle "Lord Of Game" adlı tay, üçüncülüğü 2.31.24'lük derecesiyle "Kingsman" adlı safkan ve dördüncülüğü ise 2.31.49'lük derecesiyle "Coach" isimli at elde etmişti.