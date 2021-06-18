2021 Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? (Galatasaray başkan adayları kimler?)

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde seçimle ilgili yeni bir açıklama yapılmış ve başkanlık seçimi tarihi netleşmişti.



Daha önce 29 Nisan'da yapılması planlanan seçim 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu için iki başkan adayı bulunuyor.



Seçim divan başkanlığını, en kıdemli üye sıfatıyla Münir Hamamcıoğlu üstlenirken, Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu üyelerin tercihi olabilmek için yarışıyor.

Toplam 2 bin 255 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde üyeler için 4 sandık kuruldu.



Divan kurulu başkanlığı seçiminde saat 15.00'e kadar oy kullanılabilecek ve ardından oy sayımına geçilecek.